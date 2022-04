Πολιτική

Εκπρόσωπος Ζελένσκι στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα έχει σοβιετικά όπλα που θα μπορούσε να μας δώσει

Τι είπε για τη φερόμενη επίθεση με χημικά στη Μαριούπολη και τον εκπρόσωπο του Αζοφ στη Βουλή. Το αίτημα για όπλα από την Ελλάδα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

«Τα στρατεύματά μας που υπερασπίζονται την Μαριούπολη ισχυρίζονται ότι έγινε επίθεση με χημικά. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν έγινε έτσι. Οπότε δεν γνωρίζουμε και το ερευνούμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και τον Χρήστο Μαζανίτη, ο Σερχίι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Προέδρου της Ουκρανίας, Ζελένσκι.

Απαντώντας ευθέως στις πληροφορίες για πιθανή επίθεση κατά της Μαριούπολης με χημικά όπλα και με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο εκπρόσωπος του Βολοντιμιρ Ζελενσκι λέει ότι οι Ουκρανικές αρχές ακόμη ερευνούν τι μπορεί να συνέβη στην πόλη των Ελλήνων.

Τον Σέρχι Νικιφόροφ, τον συνάντησε ο ΑΝΤ1 στην αίθουσα όπου ο πρόεδρος Ζελένσκι μίλησε αμέσως μετά την ανακήρυξη του πολέμου ενώ δεν δίστασε να απαντήσει και για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο με την εμφάνιση του ελληνικής καταγωγής μαχητή της στρατιάς του ΑΖΟΦ Μιχαήλ.

«Έχουμε την Μαριούπολη με μία πολύ μεγάλη ελληνική διασπορά, σωστά; Η πρόθεση ήταν να δείξουμε στους Έλληνες ότι πολίτες ελληνικής καταγωγής πολεμούν για την ελευθερία της Ουκρανίας», είπε και συμπλήρωσε πως «η στρατιά του Αζόφ, καταλαβαίνω ότι για κάποιους μπορεί να φαντάζει ακόμη μια ακροδεξιά στρατιά, αλλά δεν είναι αυτό πλέον. Είναι μια φυσιολογική μονάδα που έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Φρουρά της Ουκρανίας.

Καταλαβαίνω, ίσως, την αντίδραση μερίδας Ελλήνων πολιτικών, αλλά την είχαν επειδή δεν γνωρίζουν το πλαίσιο».

Ερωτηθείς για το «τι θέλει ο Πρόεδρος Ζελένσκι κι εκείνος να γνωρίζουν οι Έλληνες», απάντησε: «ο Πρόεδρος θέλει οι Έλληνες να γνωρίζουν ότι η Ουκρανία μάχεται όχι μόνο για την εδαφική της ακεραιότητα αλλά και για την ελευθερία της, για τις ίδιες αξίες που μοιράζονται όλοι οι Ευρωπαίοι.

Αυτό είναι το σημαντικότερο για το οποίο πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί.

Και γνωρίζω ότι η Ελλάδα έχει κάποια όπλα, στα οποία ο Ουκρανικός στρατός είναι εκπαιδευμένος, όπλα σοβιετικής προέλευσης. Και ο στρατός μας, δεν θα χρειαζόταν επιπλέον χρόνο και εκπαίδευση (για να τα χρησιμοποιήσει). Θα μπορούσαν να τα πάρουν και να πολεμήσουν».

