Κοινωνία

Δίκη για δολοφονία Καρολάιν: Η κατάθεση της φίλη της και ο διάλογος με τον Αναγνωστόπουλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

'Ηταν χειριστικός κατέθεσε στενή φίλη της άτυχης Καρολάιν. Η αντίδραση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. "Βροχή" ερωτήσεων στους μάρτυρες από τον 33χρονο.

«Oι περισσότεροι νομίζουν ότι έχω μια τέλεια ζωή και κάνουν λάθος» κατέθεσε στο ΜΟΔ η φίλη της Καρολάιν ότι της είχε πει η 20χρονη για την συμβίωσή της με τον πιλότο.

Η μάρτυρας περιέγραψε πως αφού παντρεύτηκε η φίλη της με τον κατηγορούμενο, δεν είχαν στενές επαφές και όπως τόνισε «σπάνια βρισκόμασταν μόνες μας». «Συνήθως βρισκόμασταν με την παρουσία του κατηγορουμένου. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι είχε ο ένας άμεση πρόσβαση στα social media του άλλου και είχαν άμεση πρόσβαση στην τοποθεσία τους» είπε η μάρτυρας και συμπλήρωσε ότι η Καρολάιν είχε εκφράσει κάποια παράπονα στα οποία η ίδια δεν έδωσε σημασία αποδίδοντάς τα στη γέννα.

Όπως κατέθεσε η φίλη του θύματος, η Καρολάιν όσο ήταν στην Αλόννησο ήταν πάρα πολύ κοινωνική σε αντίθεση με τη στάση της από όταν ήρθε στην Αθήνα οπότε «άρχισε να απομονώνεται παρά πολύ». «Οι σχέσεις που είχε ήταν μόνο με μένα και τη γειτόνισσά της. Στη σχολή της πήγε δυο φορές. Μου είχε πει ότι την ενδιέφερε να ασχοληθεί με τη ζαχαροπλαστική» είπε.

Αναφερόμενη στο μωρό, η μάρτυρας είπε πως η φίλη της «με το παιδί της είχε σχέση λατρείας, την είχε αγκαλιά όλη την ώρα».

Σύμφωνα με την μάρτυρα, αν και η ίδια η Καρολάιν δεν της είχε αναφέρει προβλήματα στον γάμο της, η ίδια είχε προσέξει πως ουσιαστικά η Καρολάιν «δεν μπορούσε να έρθει ποτέ μόνη της κάπου κι ερχόταν με ταξί που ήταν οδηγός φιλικό πρόσωπο του κατηγορούμενου». Αναφέρθηκε επίσης και σε συνάντηση που είχε με την 20χρονη, στην διάρκεια της οποίας εμφανίστηκε ξαφνικά ο κατηγορούμενος. «Ήρθε ο κατηγορούμενος απροσδόκητα εκεί που ήμασταν. Δεν είχαν συνεννοηθεί να έρθει. Απλώς τον είδαμε μπροστά μας. Είτε του το είπε ο φίλος του με το ταξί ή την εντόπισε από την εφαρμογή».

Πρόεδρος: Έδειξε έκπληξη η Καρολάιν;

Μάρτυρας: Έδειξε δυσαρέσκεια.

Όπως είπε η φίλη της Καρολάιν, η 20χρονη δεν της είχε πει κάτι συγκεκριμένο για τον γάμο της και η ίδια τα «σκεφτόταν ρομαντικά» όλα αυτά. «Το μόνο που μου είχε πει μια φορά, σπίτι μου, είναι ότι οι περισσότεροι νομίζουν ότι έχω μια τέλεια ζωή και κάνουν λάθος. Ήταν ένας άνθρωπος με φοβερή αξιοπρέπεια δεν μιλούσε γιατί δεν ήθελε να πέσει στα μάτια μου, να μη φανεί ότι χειραγωγούταν» είπε η μάρτυρας.

Εισαγγελέας: Είχατε πει ότι σας έκανε εντύπωση ο τρόπος που ενεργούσε στη ζωή της. Είχατε πει ποτέ ότι διαφωνείτε;

Μάρτυρας: Ναι, της το είχα πει. Δεν μου έδωσε το ελεύθερο να σχολιάζω, συνήθως ανακοίνωνε τις καταστάσεις. Της είχα πει ότι θα ήταν καλό να προσέχει τον εαυτό της.

Εισαγγελέας: Σας είχε εκφράσει την επιθυμία της να ζήσει ανεξάρτητα;

Μάρτυρας: Το να εγκαταλείψει τον σύζυγο της όχι, αλλά το να ζήσει ανεξάρτητα φαινόταν από τις πράξεις της.

Πρόεδρος: Θα μπορούσε να είναι μια νοικοκυρά και μια μητέρα μόνο; Όπως την ξέρετε σαν χαρακτήρα. Μας περιγράφετε μια δυναμική κοπέλα.

Μάρτυρας: Όχι, δεν ταίριαζε η προσωπικότητα της.

Και σε αυτήν την μάρτυρα υπέβαλε ερωτήσεις ο κατηγορούμενος εκφράζοντας τη διαφωνία του με όσα κατέθεσε η φίλη του θύματος περί "χειριστικού συζύγου".

Κατηγορούμενος: Ο χαρακτηρισμός χειριστικός που τον ακούω συνέχεια… Από τον Σεπτέμβρη, γυρνώντας από το νησί, ξεκινήσατε να βγαίνετε κάθε Παρασκευή. Τι πιο όμορφο να βγαίνουν δυο φίλες κάθε Παρασκευή; Υπήρχε κάποια στιγμή οποιαδήποτε Παρασκευή που να είχε κάποιο πρόβλημα η Καρολάιν και δεν μπορούσε να έρθει; Είχε κάποιο περιορισμό από μένα;

Μάρτυρας: Όχι για τις Παρασκευές δεν υπήρχε τέτοιος περιορισμός.

Κατηγορούμενος: Στις εξόδους σας υπήρχε η οποιαδήποτε αναφορά στο τι θα ξοδέψει;

Μαρτυρας: Όχι

Κατηγορούμενος: Από πού υπήρχε ο οικονομικός έλεγχος;

Μάρτυρας: Μπορεί να είχε ελευθερία από τους δικούς της.

Κατηγορούμενος: Στη διάρκεια των εξόδων σας υπήρχε οποιαδήποτε πίεση ως προς τι ώρα θα γυρίσετε ή με ποιον είστε;

Μάρτυρας: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς η εστίαση τότε έκλεινε συγκεκριμένη ώρα.

Κατηγορούμενος: Έχετε γνωρίσει μια σχέση αγάπης και σεβασμού. Από πού βγαίνει το συμπέρασμα της χειραγώγησης;

Μάρτυρας: Πρώτα απ' όλα είχα την τύχη να γνωρίσω την Καρολάιν σε εφηβική ηλικία. Δεν θεωρώ ότι ήταν ένας άνθρωπος που θα πήγαινε να μετακομίσει από μόνη της στα προάστια. Όταν της είχα πει ότι μένω στον Διόνυσο, της είχε φανεί άσχημο που είμαι αποκομμένη από το Κέντρο.

Η σημερινή δικάσιμος ολοκληρώθηκε με την κατάθεση αστυνομικού του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής ο οποίος αναφέρθηκε στην σύλληψη και ομολογία του 34χρονου. Ο μάρτυρας τόνισε πως όταν προσήγαγαν τον πιλότο «ήμασταν σχεδόν βέβαιοι ότι αυτός είναι ο δολοφόνος».

Ο κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων, ρώτησε τον αστυνομικό αν υπάρχει περίπτωση «να προτείνουν σε ένα μάρτυρα να μη πει όλη την αλήθεια;».

Πρόεδρος: Πείτε συγκεκριμένα την ερώτηση σας…

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Υπάρχει περίπτωση μάρτυρας που έχει καταθέσει ότι δεν είπε όλη την αλήθεια ή είπε ένα διαστρεβλωμένο κομμάτι της αλήθειας, να το έκανε αυτό καθ' υπόδειξη στελέχους της υπηρεσίας σας για λόγους προστασίας του;

Πρόεδρος: Για ποια μάρτυρα μιλάτε;

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Για τη κυρία Μυλωνοπούλου. Υπάρχει τέτοιο περίπτωση;

Μάρτυρας: Καμία

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Υπάρχει περίπτωση στελέχη του Εγκλημάτων κατά Ζωής να την ώθησαν να δώσει συνέντευξη σε ΜΜΕ για να πετύχει το Τμήμα κάποιο σκοπό;

Μάρτυρας: Καμία! Τέτοιες κατευθύνσεις δεν δίνονται σε κανέναν μάρτυρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις fast track και “συντάξεις εμπιστοσύνης”: Εννέα ερωτήσεις και απαντήσεις

“Το Πρωινό” - Ρούλα Πισπιρίγκου: Οι “επιθέσεις” σε άλλες γυναίκες... για το Μάνο

Κορονοϊός: δεκάδες νεκροί και 15690 νέα κρούσματα την Τρίτη