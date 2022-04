Οικονομία

Συνταξιούχοι - Επίδομα 200 ευρώ: Την Μεγάλη Τετάρτη η καταβολή - Οι δικαιούχοι

Την Μεγάλη Τετάρτη το έκτακτο επίδομα των 200 ευρώ για το Πάσχα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Βήμα - βήμα η διαδικασία.

Τη Μεγάλη Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 634.000 χαμηλοσυνταξιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση Πάσχα, που ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Η οικονομική ενίσχυση θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων με ανώτατο ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως) και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθεί σε όσους κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 λαμβάνουν:

οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,

προσυνταξιοδοτική παροχή,

αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),

συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

Οι συνταξιούχοι (δικαιούχοι και μη) της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα έχουν τη δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης, μέσω ειδικής πλατφόρμας, που θα τεθεί σε λειτουργία στον διαδικτυακό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στην επιλογή: «ηλεκτρονικές υπηρεσίες» για «συνταξιούχους», κατά την ημέρα της πληρωμής. Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι: Έλεγχος δικαιώματος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Πάσχα 2022.

Οι χρήστες θα εισέρχονται στο σύστημα με χρήση κωδικών taxis και θα μπορούν να βλέπουν στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο τον λόγο απόρριψης, μετά από έλεγχο που έχει πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι έλεγχοι-λόγοι απόρριψης είναι οι εξής:

το ατομικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από 7.200 ευρώ, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από 14.400 ευρώ, είστε κάτοικος εξωτερικού, η αξία της ακίνητης περιουσίας είναι μεγαλύτερη από 200.000 ευρώ, ο ΑΦΜ ίσως ανήκει σε αποβιώσαντα. Επικοινωνήστε με τον ΕΦΚΑ, δεν βρέθηκε εκκαθαρισμένη δήλωση, μέχρι 31/03/2022, για τον ΑΦΜ.

«Όσον αφορά στις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί στο bonus2021@efka.gov.gr και αφορούσαν στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ που καταβλήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκε η επανεξέτασή τους σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, απορρίφθηκαν στο σύνολό τους, πλην ελαχίστων περιπτώσεων συνταξιούχων με λάθος ΙΒΑΝ και οι πολίτες θα μπορούν να δουν στην ίδια πλατφόρμα τον λόγο απόρριψης» διευκρινίζει ο e-ΕΦΚΑ.

