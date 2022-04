Κοινωνία

Παπαϊωαννίδης για Αναγνωστόπουλο: υπήρχε κάτι μεταξύ Μπάμπη – Καρολάιν

Για το κίνητρο του καθ’ομολογίαν δολοφόνου της Καρολάιν μίλησε ο συνήγορός του στο δελτίο του ΑΝΤ1.

«Έχουμε ένα αδίκημα που έχει ομολογηθεί, εξετάζονται τα γεγονότα εκείνης της νύχτας και της προγενέστερης εποχής, επομένως τα όσα ακολούθησαν δεν έχουν σχέση», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο συνήγορος υπεράσπισης του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης διευκρίνισε ότι, «το δικαστήριο ερευνά να βρει το κίνητρο, το ζήτημα της υπόθεσης είναι ότι, υπάρχουν κι άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν το κλίμα που υπήρχε. Θα δοθούν απαντήσεις στο γιατί έγιναν όσα ακολούθησαν».

Ερωτηθείς για το ποιο ήταν το κίνητρο του πιλότου, απάντησε πως «θα δοθούν απαντήσεις από την κατάθεσή του. Έγιναν πολλές ερωτήσεις και από τον ίδιο, επί της ουσίας αυτό που λέει είναι ότι, δεν υπήρχε κίνητρο ή προμελέτη, αλλά ζητήματα μεταξύ του ζευγαριού για το τι έγινε αυτό που έγινε», είπε και συμπλήρωσε:

«Υπήρχε κάτι μεταξύ του ζευγαριού και θα προκύψει από την ομολογία του».

Σχετικά με τη συμπεριφορά του πιλότου μετά το έγκλημα και το «θέατρο» που έπαιξε, είπε πως «έχει δώσει εξηγήσεις για τα όσα ακολούθησαν, ό,τι κίνηση έκανε ήταν σε σχέση με το παιδί. Θα ειπωθούν κι άλλα στοιχεία τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν ειπωθεί».

Τέλος, αναφορικά με το αν ο εντολέας του είναι μετανιωμένος, ο Α.Παπαϊωαννίδης, είπε πως, «είναι μετανιωμένος και συνειδητοποιημένος για το τι έγινε. Ό,τι κάνει έχει να κάνει με το συμφέρον του παιδιού. Δεν είναι τυχαίο ότι, οι δύο οικογένειες είναι πάνω από το παιδί».





