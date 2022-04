Αθλητικά

Τζόκοβιτς: Νοκ άουτ με το... καλημέρα στο Monte Carlo Masters

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Φοκίνα πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκης της καριέρας. "Πέταξε" εκτός το Νο1 της παγκόσμιας κατατάξης από το Μόντε Κάρλο...

Με μόλις τρεις αγώνες στα πόδια του μέσα στο 2022, ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώριζε πολύ καλά ότι το έργο του απέναντι στον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα δεν θα ήταν διόλου εύκολο.

Ο Ισπανός εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την αγωνιστική απραξία του νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και μετά από 2 ώρες και 56 λεπτά κατάφερε να πετύχει τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του με 2-1 σετ, στο 1000άρι τουρνουά του Μόντε Κάρλο και να θέσει νοκ άουτ τον Σέρβο... με το καλημέρα στη διοργάνωση (2ος γύρος).

Ο Φοκίνα βρήκε μεγάλα χτυπήματα στο πρώτο μεγάλο χωμάτινο τουρνουά Μasters της σεζόν, πήρε εύκολα το πρώτο σετ με 6-3 κι έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του.

Στο δεύτερο έγινε πραγματικό ντέρμπι με τους δύο τενίστες να "λύνουν τις διαφορές τους" στο τάιμ μπρέικ, όπου ο Τζόκοβιτς με "όπλο" την εμπειρία του έφτασε στην ισοφάριση 7-6.

Το τρίτο σετ κύλησε περίπου όπως το πρώτο, με τον Φοκίνα να κάνει break από νωρίς και να φτάνει πολύ εύκολα στο 2-1 με το τελικό 6-1. Η πρώτη "βόμβα" στο Μοντε Κάρλο ήταν γεγονός, με τον κορυφαίο τενίστα της ATP να μένει εκτός συνέχειας στο πρώτο κιόλας ματς που έδωσε. Ο 34χρονος τενίστας παρουσίασε μεγάλη αστάθεια στο παιχνίδι του, έκανε πολλά αβίαστα λάθη και δεν μπόρεσε ποτέ να επιβάλλει το ρυθμό του.

Αντίθετα, ο Φοκίνα (νο46 στον κόσμο) έκανε σπουδαία εμφάνιση και πήρε πέρα για πέρα δίκαια το "εισιτήριο" για τους "16", όπου θα βρει απέναντί του έναν εκ των Ντάνιελ Έβανς και Νταβίντ Γκοφάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία – Εκπρόσωπος του Ζελένσκι στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα έχει σοβιετικά όπλα που θα μπορούσε να μας δώσει

Παπαϊωαννίδης για Αναγνωστόπουλο: υπήρχε κάτι μεταξύ Μπάμπη – Καρολάιν

Ο Παναγιώτης - Ραφαήλ γιορτάζει τα γενέθλιά του!