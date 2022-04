Οικονομία

Πάσχα Καθολικών - Τράπεζες: Ποιες συναλλαγές δεν θα πραγματοποιούνται

Πόσες μέρες θα διαρκέσει η ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών και πως θα επηρεάσει τις ελληνικές τράπεζες.

Αλλαγές στις συναλλαγές των πολιτών με τις τράπεζες φέρνει το Πάσχα των Καθολικών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Ένωση των Τραπεζών, ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι η 15η και 18η Απριλίου 2022. Τα καταστήματα των τραπεζών στην Ελλάδα θα παραμείνουν μεν ανοιχτά την 15η και την 18η Απριλίου 2022 αλλά θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

"Το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET2) θα παραμείνει κλειστό την 15η και την 18η Απριλίου 2022, (Μεγάλη Παρασκευή και δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών / Διαμαρτυρόμενων). Καθώς οι παραπάνω ημέρες δεν συμπίπτουν με εθνικές μας αργίες, θεωρούνται (άρθρο 11 του Ν.3336/2005), ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών. Ως εκ τούτου και με βάση το ν. 3336/2005, τις παραπάνω ημερομηνίες τα καταστήματα των Τραπεζών στην Ελλάδα θα παραμείνουν μεν ανοιχτά, (οι συγκεκριμένες ημέρες είναι εργάσιμες για το προσωπικό), αλλά θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, καθώς η μη λειτουργία του Συστήματος TARGET2 δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών.

Η διατραπεζική αργία συναλλαγών ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εταιρείες του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., καθώς και τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

1. Πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων.

2. Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

3. Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρείες πρακτορείας απαιτήσεων.

4. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Κατά την ημέρα ειδικής αργίας, όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ των ανωτέρω αναφερομένων φορέων και της πελατείας τους, καθώς και οι λοιπές εν γένει ληξιπρόθεσμες, την ίδια ημέρα, υποχρεώσεις της πελατείας αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, εκπληρώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη, 19 Απριλίου 2022, οπότε και αρχίζουν οι συνέπειες της τυχόν μη εκπλήρωσης.

Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα τις ημέρες της ειδικής αργίας θα καταχωρηθούν στα συστήματα τους με ημερομηνία 19 Απριλίου 2022, δηλαδή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Ν. 3336/2005, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, δανείων και τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου θα εκπληρώνονται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους αυτών την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη, 14 Απριλίου ή την Τρίτη, 19 Απριλίου.

Κατόπιν σχετικής οδηγίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την 15η και την 18η Απριλίου 2022, θα γίνονται αποδεκτές από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας μας και τραπεζικές επιταγές που θα προσκομίζονται με ημερομηνία έκδοσης την 19η Απριλίου 2022.

Τέλος, συστήνεται στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται απευθείας με τράπεζες να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, σε ό,τι αφορά την αποστολή αρχείων χρεώσεων μέσω πάγιων εντολών και αρχείων πιστώσεων μισθοδοσίας".

