Κόσμος

Νέα Υόρκη: Σοκάρουν οι εικόνες από την επίθεση με πυροβολισμούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ενημέρωση της Αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε συρμό του μετρό στη Νέα Υόρκη, σε ώρα αιχμής.

Το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα στο σταθμό του μετρό 36th Street στο Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, στο οποίο τραυματίστηκαν τουλάχιστον 16 άνθρωποι, δεν αποτελεί προς το παρόν αντικείμενο «έρευνας για τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας της πόλης Κίσαντ Σίγουελ, χωρίς όμως να αποκλείει τα όποια κίνητρα του δράστη.

«Το περιστατικό δεν τελεί υπό έρευνα για τρομοκρατική ενέργεια σε αυτό το στάδιο. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι παρόλο που επρόκειτο για μια πράξη βίας, κανένας από τους τραυματίες δεν φέρει τραύματα απειλητικά για τη ζωή του», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης σε συνέντευξη Τύπου στο Μπρούκλιν πάνω από τον υπόγειο σταθμό του μετρό όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

?? Breaking: 6 reportedly injured in possible shooting at Sunset Park subway station in Brooklyn, New York.



Explosives devices were also found according to NYPD. pic.twitter.com/kHm8ooYNS8 — Real Mac Report (@RealMacReport) April 12, 2022

Ένας άνδρας, που βρισκόταν μέσα σε ένα βαγόνι του συρμού του μετρό και φορούσε μάσκα, πέταξε μια χειροβομβίδα καπνού και άνοιξε πυρ μέσα στο βαγόνι λίγο πριν μπει ο συρμός στον σταθμό.

Δέκα άνθρωποι δέχθηκαν πυρά, δήλωσε η Σίγουελ.

Ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει.

«Σήμερα το πρωί, καθώς ένας συρμός του μετρό με προορισμό το Μανχάταν εισερχόταν σταθμό του μετρό 36th Street, ένα άτομο σε αυτό το τρένο φόρεσε κάτι που φαινόταν σαν αντιασφυξιογόνα μάσκα, στη συνέχεια έβγαλε ένα κάνιστρο από την τσάντα του και το άνοιξε», είπε η αρχηγός της αστυνομίας.

???? | TIROTEO EN NEW YORK: pic.twitter.com/cx2P6MLGWu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 12, 2022

«Το τρένο εκείνη την ώρα άρχισε να γεμίζει καπνό. Στη συνέχεια αυτός άνοιξε πυρ, πυροβολώντας πολλούς ανθρώπους στο μετρό και στην αποβάθρα», πρόσθεσε.

Ο ύποπτος αναφέρθηκε ως ένας μαύρος άνδρας γεροδεμένος, που φορούσε ένα πράσινο γιλέκο που χρησιμοποιείται από εργάτες σε έργα οικοδομής και ένα φούτερ με κουκούλα, συμπλήρωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα Καθολικών - Τράπεζες: Ποιες συναλλαγές δεν θα πραγματοποιούνται

Παπαϊωαννίδης για Αναγνωστόπουλο: υπήρχε κάτι μεταξύ Μπάμπη – Καρολάιν

Ο Παναγιώτης - Ραφαήλ γιορτάζει τα γενέθλιά του!