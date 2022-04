Αθλητικά

Πέθανε ο Θανάσης Δεσλής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Θανάση Δεσλή.

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό σκόρπισε η είδηση του θανάτου του πρώην διαιτητή, Θανάση Δεσλή, σε ηλικία 49 ετών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΟΚ, ο Θανάσης Δεσλής που σταμάτησε το 2019 από τη διαιτησία, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σήμερα Τρίτη, στη Σύμη όπου υπηρετούσε ως λιμενικός.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης:

«Ένας νέος άνθρωπος που είχε αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή του στο μπάσκετ, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Ο Θανάσης Δεσλής, ο οποίος είχε σταματήσει τη διαιτησία το 2019, πέθανε σε ηλικία 49 ετών, στη Σύμη όπου υπηρετούσε ως λιμενικός.

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους του και τη συμπαράστασή τους στον μεγάλο τους πόνο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Σοκάρουν οι εικόνες από την επίθεση με πυροβολισμούς (εικόνες)

Βενζινάδικο - Αττική: Κρυφές δεξαμενές με λαθραία καύσιμα (εικόνες)

Missing Alert για 5χρονη - Εξαφανίστηκε στην Ουκρανία, την ψάχνουν στην Ευρώπη