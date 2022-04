Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Γιαννακόπουλος: “Έπεσαν κεφάλια” μετά την ήττα από Ολυμπιακό

Τσουνάμι εξελίξεων στον μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ποιοι απολύθηκαν, ποιος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής. Ποιος προτάθηκε για τη θέση γενικού αρχηγού. Η ανακοίνωση της "πράσινης" ΚΑΕ.

Η τέταρτη σερί ήττα του Παναθηναϊκού απ’ τον Ολυμπιακό σε Ελλάδα κι Ευρώπη το βράδυ της Δευτέρας (11/4) με 68-62 στο ΟΑΚΑ, έφερε «σεισμικές δονήσεις» στο μπασκετικό «τριφύλλι».

Με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλο να προχωράει στη λύση της συνεργασίας με τους Δημήτρη Διαμαντίδη (τιμ μάνατζερ), Δημήτρη Πρίφτη (προπονητή) και Παναγιώτη Τριαντόπουλο (πρόεδρος), προχωρώντας στην πρόσληψη του Αργύρη Πεδουλάκη στη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, αναλύοντας τους λόγους των αποφάσεων, γνωστοποίησε πως έχει προταθεί και στον Φραγκίσκο Αλβέρτη να αποχωρήσει απ’ τη διοικητική θέση του και να αναλάβει καθήκοντα γενικού αρχηγού της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ με σεβασμό στην Ιστορία και τους φιλάθλους της, ενημερώνει για τα εξής:

Πριν από δυο χρόνια κατόπιν της απόφασης του ιδιοκτήτη να θέσει προς πώληση την ΚΑΕ, η διαχείριση της ομάδας δόθηκε εν λευκώ στους κ.κ. Τριαντόπουλο, Αλβέρτη και Διαμαντίδη.

Ο σαφής στόχος ήταν εξαρχής ο Οργανισμός να λειτουργήσει με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και να δημιουργηθεί ένας βασικός κορμός αθλητών, πάνω στον οποίο θα χτιζόταν το σήμερα, αλλά κυρίως το αύριο της ομάδας.

Ωστόσο, ως προς το οικονομικό σκέλος υπήρξε πλήρης αστοχία, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του ιδιοκτήτη κατά 3 εκατομμύρια ευρώ, έως τώρα.

Ως εκ τούτου ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Τριαντόπουλου από τη θέση του Προέδρου της ΚΑΕ. Ο κ. Τριαντόπουλος θα παραμείνει ωστόσο στη θεσμική του θέση μέχρι τις 30/6/22 ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της ΚΑΕ.

Ως προς το αγωνιστικό σκέλος κι ενώ ήταν ξεκάθαρος ο προσανατολισμός, απαλλαγμένος μάλιστα από την όποια πίεση, αντί για το χτίσιμο ενός βασικού κορμού -όπως είχε συμφωνηθεί- πραγματοποιήθηκαν επιλογές ξένων παικτών αμφιβόλου αξίας, με στόχο την εφήμερη επιτυχία, η οποία και προφανώς δεν ήρθε. Η ομάδα μάλιστα απέτυχε να καταστεί ανταγωνιστική απέναντι σε αντιπάλους του ίδιου ή αντίστοιχου οικονομικού βεληνεκούς.

Σε συνδυασμό δε με την εικόνα αυτής, η οποία παρουσιάζει διαρκώς πτωτική πορεία, τόσο βάσει αποτελεσμάτων όσο και βάσει απόδοσης, θεωρούμε αδιέξοδο να συνεχιστεί το συγκεκριμένο πλάνο.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τους κ.κ. Διαμαντίδη, Πρίφτη και Παππά, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά τον κ. Αλβέρτη αποχωρεί από την διοικητική του θέση και του έχει ήδη προταθεί η θέση του Γενικού Αρχηγού της ομάδας.

Από σήμερα Τεχνικός Διευθυντής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ αναλαμβάνει ο κ. Πεδουλάκης, ο οποίος θα έχει εν λευκώ τη διαχείριση του αγωνιστικού τμήματος και την επιλογή του νέου προπονητή.

Στόχος αυτής της κίνησης, είναι η δημιουργία ενός ισχυρού κορμού αθλητών, στον οποίο θα στηριχθεί η ομάδα και συνάμα θα αποτελέσει παρακαταθήκη για το μέλλον, υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς όποτε αυτό προκύψει καθώς και η βελτίωση της εικόνας εν όψει τελικών του Πρωταθλήματος.

Υπό τις υπάρχουσες συνθήκες η ομάδα πρέπει από σήμερα κιόλας να χτίζει την επόμενη χρονιά.

Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να δαπανούν χρήματα το καλοκαίρι, οφείλεις να αλλάξεις τρόπο σκέψης και λειτουργίας ώστε να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις.

Οφείλεις να επενδύσεις στη σκληρή και μεθοδική δουλειά και όχι σε μεταγραφικές κινήσεις αμφιβόλου αξίας και ομάδες μιας χρήσης.

Οφείλεις μαζί με τον κόσμο σου να γυρίσεις σελίδα.

Με ρεαλισμό και ειλικρίνεια απέναντι στην Ιστορία και τον κόσμο σου».

Ακολούθως στην επίσημη ιστοσελίδα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, υπήρξε δήλωση του απερχόμενου προέδρου Παναγιώτη Τριαντόπουλου, ο οποίος έκανε έναν απολογισμό της διετίας.

«Μετά την απόφαση του κυρίου Δημήτρη Γιαννακόπουλου το καλοκαίρι του 2020 να αποσυρθεί από τον Παναθηναϊκό και μετά την αποχώρηση του κυρίου Μάνου Παπαδόπουλου, έχοντας προσωπικά θητεύσει για πάνω από μια δεκαετία σε διοικητικές θέσεις του Ομίλου Γιαννακόπουλου, μου ζητήθηκε να αναλάβω την Προεδρία της ομάδας και την ευθύνη κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, το οποίο και αποδέχθηκα.

Την σεζόν (2020-2021) ο στόχος επετεύχθη παρόλη τη δύσκολη κατάσταση που επικράτησε παγκοσμίως. Σε αυτό συνέβαλε και η αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων λόγω πανδημίας, συμπεριλαμβανόμενης και της είσπραξης προκαταβολών από την επόμενη χρήση (πχ τηλεοπτικά δικαιώματα ΕΡΤ).

Το καλοκαίρι του 2021 μου ζητήθηκε να καταρτίσω τον αρχικό προϋπολογισμό και της σεζόν 2021-2022. Οι προβλέψεις κινήθηκαν στην λογική εξεύρεσης όσο δυνατόν περισσότερων πόρων για το χτίσιμο της ομάδας και στηρίχθηκαν στις αναφορές των ειδικών για σταδιακή ύφεση της πανδημίας και επιστροφή στην κανονικότητα. Τα πράγματα, όμως, εξελίχθηκαν διαφορετικά. Στην κατάρτιση του προϋπολογισμού τα έσοδα στηρίχθηκαν σε τρεις κομβικούς άξονες:

α) Επιδότηση αθλητισμού από τη φορολογία του στοιχήματος. Μετά την ψήφιση του νόμου και την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ θεώρησα δεδομένα τα έσοδα από τις αναμενόμενες επιδοτήσεις μέσω του στοιχήματος από το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Για την πρόβλεψη βασίστηκα στη σχετική υπουργική απόφαση και στο μοντέλο υπολογισμού που υπήρχε σε αυτή, αλλά μόλις πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε πότε και αν θα λάβουμε αυτά τα χρήματα, γεγονός το οποίο επιδείνωσε περαιτέρω την εκτέλεση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για την τρέχουσα χρήση. Θα πρέπει να σημειώσω ότι αυτό είναι μια τεράστια αδικία για το μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό, καθώς το ποδόσφαιρο χρηματοδοτήθηκε στο 100% του προβλεπόμενου ποσού, όπως και ο Ερασιτεχνικός Αθλητισμός, ενώ το μπάσκετ αρκέστηκε σε μια προκαταβολή των 250.000 ευρώ. Μικρά ερασιτεχνικά σωματεία έχουν εισπράξει περισσότερα χρήματα από τις ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα!

β) Χορηγίες. Τέθηκε ένας συγκεκριμένος οικονομικός στόχος για τις χορηγίες, ο οποίος δεν επιτεύχθηκε. Οι συνέπειες της πανδημίας και ο φόβος δεύτερης χρονιάς χωρίς κόσμο στα γήπεδα, προφανώς επηρέασαν και τους χορηγούς.

γ) Εισιτήρια. Πιστέψαμε πως αφενός λόγω ύφεσης της πανδημίας και επιστροφής στην κανονικότητα, αφετέρου λόγω των κλειστών γηπέδων της προηγούμενης σεζόν, η συσπείρωση του κόσμου θα ήταν μεγαλύτερη και θα αποτυπωνόταν στην πώληση των εισιτηρίων διαρκείας. Προφανώς, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η αναζωπύρωση της πανδημίας και η ανασφάλεια για το μέλλον οδήγησαν στο να μην επιτευχθεί ο στόχος. Το ίδιο συνέβη και με τα εισιτήρια αγώνων, καθώς οι πωλήσεις επηρεάστηκαν από την αναζωπύρωση της πανδημίας που είχε και ως συνέπεια να κλείσουν τα γήπεδα πάλι για κάποιο χρονικό διάστημα.

Όλα τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί ο στόχος του προϋπολογισμού και συνακόλουθα να κληθεί ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος να καλύψει ένα ποσό της τάξεως των 3.000.000 ευρώ, χωρίς δυστυχώς να πιάσουν τόπο.

Η κατάσταση δεν δύναται πλέον να διορθωθεί από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό, αφού, όπως όλοι γνωρίζουν, τα μεγάλα έξοδα του Συλλόγου είναι ανελαστικά (συμβόλαια παικτών) και φυσικά θα τιμηθούν όπως πάντα.

Αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί στην αστοχία των προβλέψεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, για τους λόγους που ανέφερα ανωτέρω, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως έχω υποβάλει την παραίτηση μου στον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και εν γένει από τον όμιλο DPG, η οποία και έχει γίνει αποδεκτή.

Κλείνοντας, θα ήθελα να απολογηθώ προσωπικά στον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την οικονομική επιβάρυνση που θα υποστεί και να ευχηθώ καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στον όμιλο συνολικά».