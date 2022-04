Κόσμος

Φιλιππίνες – “Μέγκι”: Δεκάδες νεκροί από την τροπική καταιγίδα (εικόνες)

Φόβοι ότι ο κατάλογος των νεκρών θα αυξηθεί σημαντικά καθώς υπάρχουν δεκάδες αγνοούμενοι.

Οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες που προκάλεσε η τροπική καταιγίδα Μέγκι στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 58 ανθρώπους στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησαν οι αρχές σήμερα.

Οι περισσότεροι θάνατοι –τουλάχιστον 47, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους– καταγράφηκαν γύρω από την πόλη Μπάιμπαϊ, στην κεντρική επαρχία Λέιτε, όπου αρκετά χωριά χτυπήθηκαν από κατολισθήσεις λάσπης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αγνοούνται στον τομέα αυτόν.

Οι έρευνες, που ανεστάλησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξανάρχισαν όταν ξημέρωσε. Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζήσαντες ενίοτε με γυμνά χέρια.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι χάθηκαν στο Πιλάρ, χωριό περίπου 400 κατοίκων, επίσης στην επαρχία Λέιτε, σύμφωνα με την αστυνομία. Τα περισσότερα σπίτια στο χωριό καταστράφηκαν από γιγαντιαία κατολίσθηση, τα συντρίμμια κατέληξαν στη θάλασσα.

Η καταιγίδα εξάλλου στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην επαρχία Νέγρος Οριεντάλ (κεντρικά) και σε άλλους τρεις στη νήσο Μιντανάο (νότια), κατά την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Η Μέγκι, που αποκαλείται Αγάτον στις Φιλιππίνες, είναι η πρώτη μεγάλη τροπική καταιγίδα που έπληξε φέτος τη χώρα, η οποία δοκιμάζεται συχνά από φυσικές καταστροφές.

