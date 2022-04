Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης – Τσέλσι: Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Μπερναμπέου

Η Τσέλσι έφτασε κοντά σε μια ασύλληπτη ανατροπή, αλλά τελικά η Ρεάλ είχε… άστρο και Μπενζεμά.

Η εφετινή Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League έχει άστρο, έχει Μπενζεμά κι ακόμη και στις μέτριες βραδιές της καταφέρνει να παίρνει μεγάλα αποτελέσματα και μεγάλες προκρίσεις. Το ίδιο έκανε και στη ρεβάνς των προημιτελικών με την Τσέλσι, όπου από την... κόλαση βρέθηκε στον παράδεισο και κατάφερε στην παράταση να πάρει την πρόκριση για τους "4" της διοργάνωσης, παρά την ήττα της με 2-3 από τους απερχόμενους πρωταθλητές Ευρώπης.

Οι Λονδρέζοι όχι μόνο δεν το έβαλαν κάτω μετά την ήττα τους στο "Στάμφορντ Μπριτζ" την περασμένη εβδομάδα (1-3), αλλά μπήκαν αποφασισμένοι στον αγώνα για να "πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους". Κατάφεραν να προηγηθούν με 3-0 στο "Σαντιάγκο Μπερναμπέου", να πετύχουν ένα ακόμη γκολ πριν από αυτό του Βέρνερ, με τον Αλόνσο στο 63΄ που δεν μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης από τον VAR (χέρι του σκόρερ) και να βρεθούν πολύ κοντά σε μία ανεπανάληπτη ανατροπή και πρόκριση.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, όμως, όπως συνέβη με την Παρί Σεν Ζερμέν, που δεν ήταν καλύτερη, αλλά πέτυχε τρία γκολ με τον Μπενζεμά και προκρίθηκε, όπως συνέβη και στο πρώτο ματς του Λονδίνου, όπου χωρίς να εντυπωσιάσει σκόραρε τρεις φορές με τον Γάλλο από τραγικά λάθη της αντίπαλης άμυνας, έτσι κι απόψε κατάφερε στη δεύτερη καλή της στιγμή στο δεύτερο μέρος (είχε προηγηθεί δοκάρι του Μπενζεμά μετά το 0-2) να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα με τον Ροντρίγκο (από εξαιρετική ασίστ του Μόντριτς) να στείλει τον προημιτελικό στην παράταση και με το μεγάλο της αστέρι (Μπενζεμά) να μειώσει ακόμη περισσότερο στο 96΄ και να πανηγυρίσει μία τεράστια πρόκριση, με βάση την εικόνα του αγώνα.

Δεν της άξιζε της Τσέλσι αυτή η εξέλιξη, καθώς ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του ματς και στο επιπλέον μισάωρο από την αντίπαλό της, πέτυχε τρία γκολ με τους Μάουντ, Ρούντιγκερ (το πρώτο του γκολ στο CL στην 34η εμφάνισή του στη διοργάνωση) και Βέρνερ, ένα που δε μέτρησε κι έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά τελικά η Ρεάλ ήταν εκείνη που θα βρεθεί στους "4", όπου θα περιμένει το νικητή της ρεβάνς, Ατλέτικο Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι, για να μάθει την αντίπαλό της στο δρόμο για τον τελικό.

Η αποψινή ήττα για την Ρεάλ ήταν μόλις η 2η σε 18 ματς που έχει δώσει σε προημιτελικούς Champions League στο "Σαντιάγκο Μπερναμπέου" (14 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες). Η μοναδική ήττα μέχρι σήμερα για την "Βασίλισσα" ήταν εκείνη από την Γιουβέντους το 2018 με 1-3. Επίσης, η Τσέλσι υποχρέωσε τους "μερένγκες" στην 2η ήττα τους στα εννέα τελευταία ματς που έδωσαν σε προημιτελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

