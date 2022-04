Αθλητικά

Μπάγερν Μονάχου – Βιγιαρεάλ: Το “κίτρινο υποβρύχιο” έριξε… βόμβα στο Μόναχο

Ο Λεβαντόφσκι χτύπησε ξανά, αλλά οι Ισπανοί είχαν την απάντηση και ολοκλήρωσαν την σούπερ έκπληξη που ξεκίνησαν μετά την νίκη τους στο «Κεράμικα».

Τεράστια και ιστορική πρόκριση στους ημιτελικούς του Champions League πέτυχε η Βιγιαρεάλ με το 1-1 στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν.

Μετά τη νίκη της στο "Κεράμικα" την περασμένη εβδομάδα (1-0), η ομάδα του Ουνάι Έμερε απέδειξε στη ρεβάνς που έγινε στην "Αλιάνζ Αρένα" ότι μόνο τυχαία δεν ήταν η εμφάνισή της στην Ισπανία απέναντι στους Βαυαρούς και σήμερα το βράδυ κατάφερε να φτάσει στη μεγαλύτερη πρόκριση στην ιστορία της απέναντι σε ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η "χρυσή" αλλαγή του Έμερι στο 84΄, Σάμουελ Τσουκουέζε, κατάφερε να σκοράρει στο 88΄ και με το τελικό 1-1 να στείλει το "κίτρινο υποβρύχιο" στην τετράδα της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης της Τετάρτης (13/04) ανάμεσα στην Λίβερπουλ και στην Μπενφίκα (είχε επικρατήσει η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ με 3-1 στη Λισσαβόνα στον πρώτο αγώνα).

Το ένατο γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 5ο εντός έδρας ματς της Μπάγερν στο εφετινό Champions League δεν αρκούσε τελικά για να στείλει το ματς στην παράταση. Ο Πολωνός στράικερ βρήκε όσο χώρο χρειαζόταν στο 52ο λεπτό για να στείλει τη μπάλα πρώτα στο αριστερό δοκάρι και μετά στα δίχτυα του Ρούλι. Το 1-0 έμεινε μέχρι το 88΄, αλλά ο Τσουκουέζε είχε την τελευταία λέξη στον αγώνα.

