Πόλεμος στην Ουκρανία – Μπάιντεν: Ο Πούτιν διαπράττει γενοκτονία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε για πρώτη φορά ευθέως τον Πούτιν για γενοκτονία και πέταξε το «μπαλάκι» στους νομικούς για τον χαρακτηρισμό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν φάνηκε να κατηγορεί σήμερα τον ρωσικό στρατό για «γενοκτονία» στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο για πρώτη φορά προκειμένου να περιγράψει την κατάσταση μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη γειτονική της χώρα.

«Ο προϋπολογισμός της οικογένειάς σας, η ικανότητά σας να γεμίζετε το ντεπόζιτό σας… τίποτα από αυτά δεν πρέπει να εξαρτάται από το εάν ένας δικτάτορας κηρύξει πόλεμο και διαπράξει γενοκτονία στην άλλη άκρη του κόσμου», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Αϊόβα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

«Ναι, μίλησα για γενοκτονία, διότι γίνεται ολοένα πιο σαφές ότι ο Πούτιν προσπαθεί να διαγράψει την ιδέα πως μπορείς να είσαι Ουκρανός και οι αποδείξεις συσσωρεύονται», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος έπειτα από ομιλία του για την αμερικανική οικονομία στο Ντε Μόιν, στην Αϊόβα.

«Θα το αφήσουμε στους νομικούς να το αποφασίσουν αν οι ενέργειες του ρωσικού στην Ουκρανία μπορούν να χαρακτηριστούν έτσι, αλλά σίγουρα εμένα μου φαίνεται πως ισχύει ότι διαπράττεται γενοκτονία», επέμεινε ο κ. Μπάιντεν.

