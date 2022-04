Κόσμος

Περού – ακρίβεια: Μηδενίζεται ο ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής

Το μέτρο έχει αρχικά, χρονικό ορίζοντα 8 μηνών και λήφθηκε μετά τις ταραχές και τις διαδηλώσεις που σημειώθηκαν λόγω των ανατιμήσεων.

Το κοινοβούλιο του Περού ενέκρινε χθες Τρίτη νομοσχέδιο που αίρει προσωρινά τον φόρο προστιθέμενης αξίας σε βασικά τρόφιμα, ώστε να επιβραδυνθεί η αύξηση των τιμών που πλήττει σκληρά τους πολίτες τους τελευταίους μήνες.

Το μέτρο, που υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση του προέδρου Πέδρο Καστίγιο, εκτιμάται ότι θα έχει κόστος 3,8 δισεκ. σόλες (κάπου 920 εκατ. ευρώ) σε διαφυγόντα έσοδα για το δημόσιο.

Η αναστολή του ΦΠΑ θα διαρκέσει καταρχήν για οκτώ μήνες. Αφορά το ψωμί, το κοτόπουλο, τη ζάχαρη και τα ζυμαρικά, σύμφωνα με το νομοσχέδιο.

Ο τελικός κατάλογος των προϊόντων πάντως μειώθηκε, μετά τις ενστάσεις της συμπολίτευσης, που επιχειρηματολόγησε ότι ορισμένα προϊόντα, όπως το βοδινό κρέας, δεν είναι απόλυτα απαραίτητα.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,48% τον Μάρτιο. Το επίπεδο των τιμών βρίσκεται 6,82% ψηλότερα από πέρυσι. Η μηνιαία αύξηση ήταν η μεγαλύτερη από το 1996.

Η κεντρική τράπεζα του Περού δεν αναμένει την επάνοδο του πληθωρισμού σε ετήσια βάση στο φάσμα-στόχο (1 ως 3%) παρά στις αρχές του 2023.

Αυτόν τον μήνα ξέσπασαν διαδηλώσεις, σημειώθηκαν αποκλεισμοί δρόμων και ταραχές εξαιτίας της αύξησης των τιμών βασικών προϊόντων, ιδίως των καυσίμων, στο πλαίσιο της αλυσιδωτής αντίδρασης στην παγκόσμια οικονομία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

