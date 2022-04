Κοινωνία

Δίκη Ζακ Κωστόπουλου: Σήμερα η πρόταση του εισαγγελέα για τους κατηγορούμενους

Η απολογία του τελευταίου κατηγορούμενου και η πρόταση του εισαγγελέα για την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου που έχασε τη ζωή του πριν από 3,5 χρόνια.

Δεκαέξι δικασίμους από την έναρξη της δίκης για τον θάνατο του 33χρονου Ζακ Κωστόπουλου πριν τρεισήμισι χρόνια, σήμερα ολοκληρώνονται οι απολογίες των κατηγορουμένων, δύο πολιτών και τεσσάρων αστυνομικών και πιθανότατα ένορκοι και δικαστές θα ακούσουν την πρόταση του Εισαγγελέα.

Η διαδικασία των απολογιών που έχει ήδη ξεκινήσει ολοκληρώνεται σήμερα με την απολογία του τελευταίου κατηγορούμενου αστυνομικού, που θα δώσει την δική του απάντηση σε όσα καταλογίζει η δικογραφία στον ίδιο και στους συγκατηγορουμένους του .Σε προηγούμενες δικασίμους έχουν ήδη απολογηθεί οι δύο καταστηματάρχες και οι τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι από τον Οκτώβριο δικάζονται για τον θάνατο του 33χρονου τον Σεπτέμβριο του 2018.

Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας απολογίας ο Εισαγγελέας Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Σωτήρης Μπουγιούκος αναμένεται ότι σήμερα θα υποβάλει την πρόταση του επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων. Ο εισαγγελικός λειτουργός θα αποτιμήσει όσα καταγράφονται στην δικογραφία για τον θάνατο "σε δημόσια θέα" του ακτιβιστή και όσα προέκυψαν από την διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου, τις καταθέσεις ιατροδικαστών, αυτοπτών και ειδικών επί του βιντεοληπτικού υλικού και τα στοιχεία του υλικού που έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές του Κωστόπουλου πριν καταλήξει στον πεζόδρομο της οδού Γλάδστωνος που προβλήθηκαν στο δικαστήριο.

Με την πρόταση του ο κ. Μπουγιούκος θα ζητήσει από τους δικαστές να ακολουθήσουν την κρίση του για την ενοχή ή μη των έξι κατηγορουμένων για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βάρος του 33χρονου Ζακ Κωστόπουλου.

Αντιμέτωποι με την κατηγορία αυτή δικάζονται ο κοσμηματοπώλης στο κατάστημα του οποίου μπήκε "για άγνωστο λόγο" σύμφωνα με την δικογραφία το θύμα, ο ιδιοκτήτης μεσιτικού γραφείου που έσπευσε στο σημείο και εμφανίζεται σε βίντεο να κλωτσά μαζί με τον πρώτο κατηγορούμενο τον εγκλωβισμένο ακτιβιστή και οι τέσσερις αστυνομικοί που επιλήφθηκαν του περιστατικού και χειροπέδησαν τον τραυματισμένο 33χρονο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο θάνατος του Ζακ Κωστόπουλου προκλήθηκε από ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις του μυοκαρδίου συνεπεία οργανικού στρες που προκλήθηκε από τα χτυπήματα που δέχθηκε. Στο δικαστήριο ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας, που με την συνάδελφο του κ. Σουλτάνα Μαριανού διενήργησαν την εξέταση στην σορό, κατέθεσε πως ο 33χρονος υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο συνεπεία των χτυπημάτων που δέχθηκε το θύμα . Ο κ. Καλόγρηας στην κατάθεση του στο δικαστήριο , ερωτηθείς σχετικά είχε απαντήσει πως "δεν μπορούμε να ποσοστοποιήσουμε ποια τραύματα συμμετείχαν περισσότερο ή λιγότερο στο αποτέλεσμα".

Η πλευρά της υπεράσπισης αμφισβητεί τους ιατροδικαστές της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και με πόρισμα πραγματογνώμονα ιατροδικαστή προβάλει την θέση ότι προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας του 33χρονου ήταν εκείνα που οδήγησαν στον θάνατο, αποτέλεσμα το οποίο ουδόλως επηρεάστηκε από την βία που υπέστη ο ακτιβιστής, όπως εκτιμάνε.

Ο Εισαγγελέας σήμερα με το σκεπτικό που θα αναλύσει στην αγόρευση του θα τοποθετηθεί έναντι όλων των κρίσιμων θεμάτων της υπόθεσης και ουσιαστικά θα απαντήσει στο κορυφαίο, το ζήτημα της αιτίας που επέδρασε καθοριστικά για το τέλος του 33χρονου. Από την πεποίθηση αυτή του εισαγγελικού λειτουργού, από την άποψη που σχημάτισε ο ίδιος για το αν και ποια τραύματα συμμετείχαν περισσότερο ή λιγότερο στο αποτέλεσμα θα κριθεί και η πρότασή του για την ενοχή ή μη κάθε κατηγορούμενου με βάση την δράση του στον χώρο αλλά και με βάση την βία που άσκησε σε βάρος του Ζακ Κωστόπουλου.

Στο δικαστήριο θα είναι οι γονείς του Ζακ, οι άνθρωποι που από την πρώτη μέρα που έχασαν το παιδί τους, ζήτησαν Δικαιοσύνη για τον Ζακ και για όσα εκείνος ήταν . Ο πατέρας του 33χρονου , στην κατάθεση του μίλησε για ένα έγκλημα με ρατσιστικό χαρακτήρα. Δεκάδες άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται σε κάθε δικάσιμο έξω από την δικαστική αίθουσα , όπως θα είναι και σήμερα είναι βέβαιοι πως η αγριότητα σε βάρος του Ζακ ήταν ανάλογη με την άποψη των κατηγορουμένων για την εμφάνιση και τον τρόπο ζωής του.

Απολογούμενοι , οι δύο επιχειρηματίες της περιοχής κυρίως, είπαν πως η είσοδος του Ζακ στο κοσμηματοπωλείο ήταν ληστεία και πως μόνο τους μέλημα ήταν να τον κρατήσουν εντός του χώρου ώστε να συλληφθεί από την Αστυνομία.

