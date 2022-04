Life

“The 2Night Show” – Γεωργακόπουλος: Έπινα συνέχεια μια βδομάδα για να μάθω να παίζω τον μεθυσμένο

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την καριέρα του και το ξεκίνημα του στο θέατρο που είναι η μεγάλη του αγάπη.

Καλεσμένος στη εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο του στον Σασμό, ενώ έκανε και μία αποκάλυψη για το ξεκίνημα της καριέρας του στο θέατρο.

«Πάντοτε η προτεραιότητά μου ήταν το θέατρο γι’ αυτό έγινα ηθοποιός. Από μικρός μου άρεσε η επαφή που έχει στο θέατρο ένας ηθοποιός με τον κόσμο» είπε ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος για τις μετρημένες τηλεοπτικές του εμφανίσεις.

Αναφορικά με τον ρόλο του στη σειρά του Alpha, “Σασμός” ο γνωστός ηθοποιός τόνισε πως τον έπεισε ο σκηνοθέτης, Κώστας Κωστόπουλος. «Θέλω αυτή τη διαστροφή που έχεις μου είπε και με έπεισε» ανέφερε. Και συνέχισε, «Ο ρόλος του “Βλάσση Καραπάνου” έχει μια δική του δικαιοσύνη που σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Αφήνω τη φαντασία μου να δουλέψει παρά να δω κάποιες σειρές και να δω από κοντά κάποιο πραγματικό πρόσωπο».

Ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος έκανε γνωστό πως παλαιότερα για να προσεγγίσει τον ρόλο ενός μεθυσμένου στο θέατρο κλείστηκε για μία εβδομάδα στο Θέατρο Τέχνης και έπινε. «Είχα κλειστεί για μια βδομάδα στο θέατρο Τέχνης που ήταν Χριστούγεννα και ήταν άδειο και έπινα για να δω πώς είναι να παίζεις τον μεθυσμένο. Δεν ήμουν ένας άνθρωπος που έπινα» αποκάλυψε.

