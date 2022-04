Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Βόβορας φαβορί για τον πάγκο

Τον πρώτο και τελευταίο λόγο για τον νέο προπονητή τον έχει ο Πεδουλάκης. Σενάριο και για Ηλία Παπαθεοδώρου.

Μετά τις σαρωτικές αλλαγές σε όλο το οργανόγραμμα του μπασκετικού Παναθηναϊκού την Τρίτη (12/4) και τη διακοπή της συνεργασίας με τους Δημήτρη Πρίφτη, Δημήτρη Διαμαντίδη, Τάκη Τριαντόπουλο, Νίκο Παππά έπειτα από απόφαση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, το πρώτο μέλημα των «πράσινων» είναι η εύρεση του νέου προπονητή της ομάδας.

Τον πρώτο και τελευταίο λόγο θα έχει ο Αργύρης Πεδουλάκης, ο οποίος πήρε εν λευκώ τη διαχείριση του αγωνιστικού τμήματος, ως νέος τεχνικός διευθυντής και ήδη οι «πράσινοι» έκαναν την πρώτη επαφή τους με τον Γιώργο Βόβορα, ο οποίος δείχνει να είναι και το φαβορί για να αναλάβει τα ηνία του μπασκετικού Παναθηναϊκού, επιστρέφοντας στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Από εκεί και πέρα, υπήρξε το βράδυ της Τρίτης (12/4) σενάριο και για τον Ηλία Παπαθεοδώρου, ωστόσο, οι εξαιρετικές σχέσεις του Βόβορα με τον Πεδουλάκη, του δίνουν τον πρώτο λόγο για τη διαδοχή του Δημήτρη Πρίφτη στον «πράσινο» πάγκο.

