Πόλεμος στη Ουκρανία: οι τελικές μάχες, η έκκληση Ζελένσκι και η ειρωνεία στον Πούτιν

Οι μάχες συνεχίζονται με έμφαση την περιοχή του Ντονέτσκ με το Κίεβο να αναμένει άμεσα έφοδο ευρείας κλίμακας από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή μαίνεται για 49η ημέρα και η ανατολική περιφέρεια του Ντονμπάς μετατρέπεται στο πεδίο της τελικής αναμέτρησης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε σήμερα μέσω Twitter τον Τζο Μπάιντεν διότι κατηγόρησε για «γενοκτονία» τον ρωσικό στρατό, που προχώρησε σε εισβολή στη χώρα του την 24η Φεβρουαρίου.

«Αλήθειες από έναν αληθινό ηγέτη», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι. «Το να λες τα πράγματα με τ’ όνομά τους είναι απαραίτητο για να αντισταθείς στο κακό», πρόσθεσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι πλέον κατηγορεί τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν πως διαπράττει «γενοκτονία»: «Ναι, μίλησα για γενοκτονία, διότι γίνεται ολοένα πιο σαφές ότι ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν προσπαθεί να διαγράψει την ιδέα πως μπορείς να είσαι Ουκρανός και οι αποδείξεις συσσωρεύονται», είπε ο Δημοκρατικός προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον μετά την ομιλία του για τον πληθωρισμό στο Ντε Μόιν, στην Αϊόβα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χλευάζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χλεύασε σήμερα τη δήλωση του ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν πως ο πόλεμος που εξαπέλυσε πάει όπως προέβλεπε το «σχέδιο» των επιτελών του, διερωτώμενος για ποιο σχέδιο μιλάει όταν η Ρωσία υφίσταται τόσο βαριές απώλειες στην Ουκρανία.

Ο κ. Πούτιν διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι η Μόσχα θα επιτύχει όλους τους «ευγενείς» σκοπούς της καθώς συνεχίζει «ρυθμικά και ήρεμα» αυτήν που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην επικράτεια της Ουκρανίας.

«Στη Ρωσία ειπώθηκε ξανά ότι αυτή που αποκαλείται ‘ειδική επιχείρηση’ πάει, υποτίθεται, όπως προέβλεπε το σχέδιο. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, κανένας στον κόσμο όλο δεν καταλαβαίνει πώς τους κατέβηκε αυτό το σχέδιο», είπε ο κ. Ζελένσκι κατά τη διάρκεια βραδινού διαγγέλματός του που μεταφορτώθηκε σήμερα στην πλατφόρμα Telegram.

«Πώς ακριβώς συνελήφθη σχέδιο που προβλέπει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών τους μέσα σε κάτι περισσότερο από έναν μήνα; Ποιος ακριβώς το ενέκρινε;» συνέχισε ειρωνικά ο ουκρανός πρόεδρος.

Διερωτήθηκε πόσους θανάτους ρώσων στρατιωτικών θα θεωρούσε αποδεκτές απώλειες ο κ. Πούτιν, περιγράφοντας ένα φάσμα από δεκάδες ως εκατοντάδες χιλιάδες. Η Μόσχα, είπε, έχασε σε 48 ημέρες πάνω από όσους άνδρες θρήνησε κατά τη διάρκεια του δεκαετούς πολέμου στο Αφγανιστάν (1979-1989).

Η κυβέρνηση του κ. Ζελένσκι διατείνεται ότι η Ρωσία έχει υποστεί κάπου 20.000 απώλειες στον πόλεμο.

Η πιο πρόσφατη επίσημη ανακοίνωση από τη Μόσχα έγινε την 25η Μαρτίου. Έκανε λόγο για 1.351 νεκρούς από την 24η Φεβρουαρίου.

Ο κ. Ζελένσκι αναγνώρισε πως παρότι ειρωνεύτηκε τον ρώσο πρόεδρο και τους στρατηγούς του, τις αποτυχίες του ρωσικού στρατού και την υποδεέστερη τεχνολογία του, ο αντίπαλος της χώρας του δεν είναι ευκαταφρόνητος. «Πρέπει να καταλάβουμε πως δεν έχουν κολλήσει όλα τα ρωσικά άρματα μάχης στα χωράφια, δεν το σκάνε όλοι οι στρατιώτες από τα μέτωπα, δεν είναι όλοι οι στρατιώτες κληρωτοί που δεν ξέρουν ούτε πώς να κρατήσουν το όπλο τους», είπε. «Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να τους φοβόμαστε, σημαίνει πως δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τα κατορθώματα των μαχητών μας, του στρατού μας», έσπευσε να συμπληρώσει.

Παράλληλα, ο κ. Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να πει με 100% βεβαιότητα ότι η Ρωσία έκανε χρήση χημικών όπλων στη Μαριούπολη, διότι δεν μπορεί να διενεργηθεί έρευνα στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι της νότιας Ουκρανίας καθώς μαίνονται εχθροπραξίες. Μολαταύτα, υποστήριξε πως οι επανειλημμένες απειλές από κάποιους στη Ρωσία ότι θα χρησιμοποιηθούν τέτοια όπλα σημαίνει ότι η Δύση πρέπει να αναλάβει δράση τώρα για να αποτρέψει το ενδεχόμενο. Δεν έγινε πιο συγκεκριμένος.

Στη Μαριούπολη, υποστήριξε χθες ο περιφερειάρχης του Ντανιέτσκ Πάβλο Κιριλένκο μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, «μπορούμε να πούμε πως σκοτώθηκαν από 20 ως 22.000 άνθρωποι».

Νωρίτερα, είχε κάνει λόγο για 10.000 νεκρούς στην πόλη, που είναι αποκομμένη από την υπόλοιπη χώρα και βομβαρδίζεται επί 40 και πλέον ημέρες. Παραδέχθηκε πως είναι «δύσκολο να εκτιμήσουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων» στην πολιορκούμενη πόλη.

Μέσω Telegram, ο περιφερειάρχης Κιριλένκο ανέφερε ότι στη Μαριούπολη μαίνονται «μέρα και νύχτα» πλέον «οδομαχίες» και ότι δεν έχει πλέον παρά «ελάχιστες» επαφές στην πόλη.

Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχάιλο Ποντόλιακ υπογράμμισε μέσω Twitter ότι «οι ουκρανοί στρατιώτες είναι περικυκλωμένοι και αποκλεισμένοι» στη πόλη, όπου «το 90% των σπιτιών» έχει καταστραφεί.

Η κατάληψη της Μαριούπολης θα επέτρεπε στον ρωσικό στρατό να εδραιώσει τα εδαφικά κέρδη του στην παράλια ζώνη της Αζοφικής Θάλασσας και να συνδέσει το Ντονμπάς με τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Ο ρωσικός στρατός ανέφερε εξάλλου ότι απέτρεψε προχθές Δευτέρα προσπάθεια περίπου εκατό ουκρανών στρατιωτικών με τεθωρακισμένα να σπάσουν τον κλοιό σε εργοστάσιο στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Στην ανατολική Ουκρανία, η πλήρης κατάκτηση της οποίας είναι πλέον στόχος προτεραιότητας για τη Μόσχα, το Κίεβο ανακοίνωσε πως αναμένει πλέον άμεσα έφοδο ευρείας κλίμακας. «Κατά τις πληροφορίες μας, ο εχθρός έχει σχεδόν ολοκληρώσει την προετοιμασία του για την επίθεση» στο Ντονμπάς κι αυτή αναμένεται να αρχίσει «πολύ σύντομα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας Ολεξάντρ Μοτούζιανικ. Οι άμαχοι συνεχίζουν την έξοδο από το Λουγκάνσκ και το Ντανιέτσκ, ιδίως με έξι τρένα που επρόκειτο να αναχωρήσουν χθες.

