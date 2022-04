Πολιτική

Οικονόμου για ακρίβεια: Ζούμε μια “εκρηκτική” συγκυρία

Αν η ΕΕ δεν λάβει ουσιαστικά και γενναία μέτρα, τότε εκτός από την ανθρωπιστική κρίση θα βρεθούμε μπροστά και σε μια νέα κρίση λαϊκισμού, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι η ακρίβεια είναι το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή και ζούμε μια «εκρηκτική συγκυρία».

Ο κ. Οικονόμου υποστήριξε ότι από την πρώτη στιγμή που το πρόβλημα της ακρίβειας εμφανίστηκε με απειλητικές διαθέσεις τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί για να αντιμετωπίσει και για το λόγο αυτό έχει διαθέσει στην κοινωνία και κυρίως σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, συνολικά 4 δις ευρώ.

Ερωτηθείς για την αισχροκέρδεια, είπε αρχικά πως σε ότι αφορά την ενέργεια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι τα τυχόν υπερκέρδη των εταιρειών, όταν και αν βεβαιωθούν από την ΡΑΕ θα φορολογηθούν σε ποσοστό 90% και τα χρήματα θα επιστραφούν μέσω του προϋπολογισμού και πάλι στην κοινωνία.

Σε ότι αφορά την αισχροκέρδεια στην αγορά, είπε ότι γίνονται συστηματικοί έλεγχοι και βεβαιώνονται πρόστιμα στους παραβάτες. Συμπλήρωσε πως από την επομένη εβδομάδα όταν και θα λυθεί και το νομικό πρόβλημα, θα ανακοινώνονται τα ονόματα των παραβατών για να γνωρίζουν οι καταναλωτές ποιοι αισχροκερδούν .

Ο κ. Οικονόμου παραδέχθηκε ότι «δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της ακρίβειας στο σύνολο τους και πρέπει η Ε.Ε να βοηθήσει παίρνοντας ουσιαστικά και γενναία μέτρα, καθώς το πρόβλημα αφορά όλα τα κράτη».

Πρόσθεσε δε πως «μέχρι να πάρει μπροστά η Ε.Ε» η ελληνική Κυβέρνηση θα συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών. Προειδοποίησε δε πως αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τότε εκτός από την ανθρωπιστική κρίση θα βρεθούμε μπροστά και σε μια νέα κρίση λαϊκισμού.

