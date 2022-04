Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πλεύρης: Τέλος στα πιστοποιητικά εμβολιασμού από τον Μάιο

Η υποχρέωση της χρήσης της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους θα ισχύσει έως τις 31 Μαΐου. Πότε θα σταματήσουν και τα self test στα σχολεία.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ανακοίνωσε τον οδικό χάρτη της χαλάρωσης των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού.

Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι από 1η Μαΐου, καταργείται η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης (επομένως και πιστοποιητικών με αρνητικό αποτέλεσμα από rapid ή pcr test) σε όλους τους χώρους, καθώς και τα self – test για καθηγητές και μαθητές στα σχολεία.

Το μέτρο στην πράξη, όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, θα εφαρμοστεί από τις 3 Μαΐου, με την επαναλειτουργία τους μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Επίσης, η υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους παραμένει έως τις 31 Μαΐου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη

"Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία και τις εισηγήσεις των ειδικών, προβαίνουμε στην ανακοίνωση του οδικού χάρτη αποκλιμάκωσης των μέτρων κατά της πανδημίας Covid – 19.

Από 1η Μαΐου έως 31/8 αίρεται η χρήση του πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης για την πρόσβαση σε όλους τους χώρους κλειστούς και ανοιχτούς. Αυτό σημαίνει ότι και εκεί που υπήρχε υποχρέωση διενέργειας τεστ, δεν θα χρειάζεται να διενεργείται. Το μέτρο θα επανεξεταστεί την 1η Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα εξεταστεί και η άρση επίδειξης του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού για την είσοδο στη χώρα, οπότε και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Έως τις 31 Μαΐου παραμένει η υποχρεωτικότητα χρήσης μάσκας για τους εσωτερικούς χώρους. Από 1η Ιουνίου θα αρθεί η υποχρεωτικότητα με εξαιρέσεις που θα διευκρινιστούν στις επόμενες ΚΥΑ.

Από 1η Μαΐου 2022 καταργούνται τα τακτικά self-test στα σχολεία και η επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα θα γίνει χωρίς την διενέργεια self – test. Θα υπάρξουν διευκρινίσεις στο πρωτόκολλο που θα αφορά την επαφή με κρούσματα.

Από 1η Μαΐου ορίζεται ένα rapid test την εβδομάδα για την πρόσβαση των ανεμβολιάστων συμπολιτών μας στους χώρους εργασίας, ενώ από 1η Μαΐου ως 31/8 επανέρχεται η λειτουργία όλων των χώρων στο 100% και αίρεται κάθε μετρικός περιορισμός.

Από 15/4 αναστέλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών και ήδη έχει υπογραφεί η Υπουργική Απόφαση προς τούτο.

Όλα τα μέτρα θα επανεξεταστούν 1η Σεπτεμβρίου, αναλόγως με την εικόνα της πανδημίας.

Το Πάσχα θα γιορταστεί με τα υπάρχοντα μέτρα και θα υπάρχει σύσταση χρήσης μάσκας, όπου υπάρχει συγχρωτισμός σε εξωτερικούς χώρους.

Μετά από δύο χρόνια θα λάβουν χώρα όλες οι θρησκευτικές εκδηλώσεις και θα γιορτάσουμε το ορθόδοξο Πάσχα κανονικά, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση".

