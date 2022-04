Life

“Άγριες Μέλισσες”: αποκαλύψεις και συλλήψεις την Τετάρτη (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Μελέτης ανακαλύπτει το πάθος μεταξύ Κορίνας και Μπάμπη, αλλά τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή.

Ο Ακύλας καταφέρνει να πάρει πίσω τα χρήματά του και το χωριό μαθαίνει την αλήθεια για την κλοπή. Ο Κυριάκος παίρνει μια απόφαση που θ’ αλλάξει τη ζωή της οικογένειάς του.

Ο Ακύλας συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον του Δούκα, με βρώμικα μέσα.

Ο Δάκης θα πάρει μια πληροφορία για τη Δρόσω και τον Νώντα, που θα βάλει την ταινία του σε περιπέτειες.

Μια ξαφνική σύλληψη θα φέρει την επίμαχη έκθεση σε λάθος χέρια, βάζοντάς τους όλους σε κίνδυνο.

Ο Λάμπρος με τον Ζάχο προσεγγίζουν τον αδελφό του Ξανθού, αλλά τους περιμένει μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη.

