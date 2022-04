Κοινωνία

Δίκη Ζακ Κωστόπουλου: “Καταπέλτης” ο εισαγγελέας

Την ενοχή του κοσμηματοπώλη και του μεσίτη ζήτησε ο Εισαγγελέας. Τι πρότεινε για τους αστυνομικούς.

Την ενοχή του ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου και του μεσίτη για το κακούργημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Ζακ Κωστόπουλου εισηγήθηκε πριν λίγο ο εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, Σωτήρης Μπουγιούκος, δεκαέξι δικασίμους από την έναρξη της δίκης μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των κατηγορουμένων.

Να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο καταστηματάρχες που καταγράφηκαν σε βίντεο να χτυπούν βίαια τον Ζακ Κωστόπουλο όταν εγκλωβίστηκε στο κοσμηματοπωλείο του ενός εξ αυτών, ζήτησε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο εισαγγελέας έδρας Σωτήρης Μπουγιούκος, ο οποίος παράλληλα ζήτησε την αθώωση των τεσσάρων αστυνομικών που δικάζονται.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε από τους δικαστές να κηρύξουν ενόχους τον κοσμηματοπώλη και τον μεσίτη για την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, για την οποία δικάζονται, θεωρώντας ότι τα δικά τους βίαια χτυπήματα ήταν εκείνα που ενεργοποίησαν τον μηχανισμό στρες που επέδρασε στο ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη ο Ζακ Κωστόπουλος.

Κατά τον κ. Μπουγιούκο, τα χτυπήματα στο σώμα και στα άκρα που δέχθηκε ο 33χρονος ακτιβιστής από τους τέσσερις κατηγορούμενους αστυνομικούς δεν ήταν κρίσιμα για το τραγικό αποτέλεσμα του συμβάντος, που μεταδόθηκε από Μέσα Ενημέρωσης το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου 2018 από τον πεζόδρομο της Γλάδστωνος.

Ο εισαγγελέας στην αρχή της εισήγησής του, αφού εξήγησε πλήρως το νομικό καθεστώς υπό το οποίο εξετάζονται οι κατηγορίες αναφέρθηκε εκτενώς σε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, κάνοντας χρήση τόσο μαρτυρικών καταθέσεων όσο και των ιατροδικαστικών εκθέσεων που σχηματίστηκαν για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου.

Κατά τον εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι για τους οποίους ζήτησε ενοχή έδρασαν τιμωρητικά, γεγονός που όπως τόνισε προκύπτει από τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Παρόντες στην αγόρευση του εισαγγελέα ήταν οι γονείς του ακτιβιστή, καθώς και η μητέρα του Παύλου Φύσσα που τους συμπαρίσταται από την έναρξη της δίκης για τον χαμό του παιδιού τους.

