Γεωργιάδης: Υπάρχει έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα μας

Τι είπε για τος επενδύσεις της Pfizer και της Microsoft στην Ελλάδα, αλλά και για τα μέτρα κατά της ακρίβειας.

«Πάρα πολλά Αμερικάνικα funds και άλλα, θέλουν να επενδύσουν - με πάρα πολλά χρήματα- κυρίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στον τουρισμό και το Real Estate. Τους περιμένουμε. Και όταν λέμε τους περιμένουμε, εννοούμε τις επόμενες μέρες, όχι τους περιμένουμε γενικά», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο open.

Αναφερόμενος στις εργασίες του Capital Link Forum που πραγματοποιείται στις ΗΠΑ, τόνισε, «O κύριος Albert Bourla της Pfizer έκανε μία συγκλονιστική ομιλία και ως προς τον Covid, το εμβόλιο και όλα όσα προηγήθηκαν, αλλά και ως προς την εμπειρία της Pfizer για το πως πήγε η επένδυσή της στη Θεσσαλονίκη και ποια είναι η εμπειρία μιας πολυεθνικής εταιρείας που αποφασίζει να επενδύσει στην Ελλάδα. Στο κλείσιμο της ομιλίας του, αφού είπε πόσο καλά έχει πάει η επένδυση και πόσο υψηλής ποιότητας εργατικό δυναμικό βρήκε η Pfizer στη χώρα μας, κατέληξε λέγοντας: "όποιος ξένος επενδυτής σκέφτεται να πάει στην Ελλάδα και διστάζει, να έρθει σε εμένα εδώ στη Pfizer να του δείξω τι πετύχαμε σε δύο χρόνια στην Ελλάδα και να πάει όσο πιο γρήγορα μπορεί". Ήταν μία καταπληκτική διαφήμιση για την Ελλάδα και τις δυνατότητές μας».

Για την επένδυση της Microsoft ανέφερε ότι η εταιρεία αγόρασε τη γη και ξεκινάει να χτίζει τα data centers ενώ την Παρασκευή θα συνεδριάσει η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για να εγκρίνει την επένδυση.

Σε ερώτηση εξάλλου αν θα υπάρξουν νέα μέτρα για την ακρίβεια, ανέφερε, «Συνεχώς εξετάζονται μέτρα και η Κυβέρνηση κοιτάει να δει πως θα βοηθήσει τον κόσμο, ο οποίος περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Κι επειδή ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα είναι καθήκον μας να βρούμε και το τελευταίο ευρώ και την τελευταία λύση για να κάνουμε τη ζωή του καλύτερη. Όμως, τα μέτρα θα ανακοινώνονται κατά κύματα, όχι κάθε μέρα και ένα καινούριο μέτρο. Έχουμε βάλει μέτρα, θα τα ψηφίσουμε, θα εφαρμοστούν και μετά θα δούμε τα επόμενα».

