Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι κατηγορούμενοι

Τι ισχυρίστικαν οι κατηγορούμενοι στον ανακριτή κατά τη διάρκεια της απολογίας τους.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στον ανακριτή, οι τρεις κατηγορούμενοι για το οπαδικό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα εννέα ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 26χρονο, αφαιρώντας τσαντάκι με τα προσωπικά του αντικείμενα,

Απολογούμενοι, οι τρεις άνδρες (21, 26 και 35 ετών), αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφορούν τις πράξεις της ληστείας, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες (εν προκειμένω ένα σπρέι πιπεριού).

Οι ίδιοι είχαν ταυτοποιηθεί και συλληφθεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης, καθώς προέκυψε ότι είναι ιδιοκτήτες ή χρήστες των τριών αυτοκινήτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαφυγή των δραστών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ενώπιον του ανακριτή ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή στο περιστατικό κι ότι κάποιους από τους υπόλοιπους δράστες πέρασε το θύμα για άλλο άτομο, ενώ έκαναν λόγο για παρεξήγηση.

Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα έκριναν ότι θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυτοί αφορούν στην απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν και την απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων της ομάδας τους (σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ), κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να δίνουν το «παρών» στην αστυνομία.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι δράστες και θύμα είναι οπαδοί της ίδιας ομάδας, ενώ τα υπόλοιπα έξι εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν κατέστη εφικτό να ταυτοποιηθούν και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται οι έρευνες.

Το θύμα φαίνεται πως τραυματίστηκε ελαφρά και αφού απευθύνθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο, αποχώρησε.

