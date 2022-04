Life

O Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε τον ρόλο που θα ήθελε να παίξει!

Ποιος ρόλος είναι το μεγάλο όνειρο του ηθοποιού;

Ο Nicolas Cage, μετά τις αποκαλύψεις για την πολύ άσχημη δεκαετία που πέρασε προσπαθώντας να ξεπληρώσει χρέη εκατομμυρίων έχοντας πρόβλημα με την περιουσία του, θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις χρηστών του Reddit για την καριέρα του, τα μεγάλα του όνειρα και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, ενόψει της πρεμιέρας της νέας του ταινίας The Unbearable Weight of Massive Talent.

