Ρούλα Πισπιρίγκου: Δεν βρίσκω να έχω κάνει κακό στα παιδιά

Όλα όσα είπε μέσα απο τη φυλακή για τους θανάτους των παιδιών της και οι αιχμές που αφήνει για τον Μάνο Δασκαλάκη.

Μέσα από τις φυλακές Κορυδαλού που κρατείται, μίλησε η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας.

Η 33χρονη, σε συνέντευξή της στο Star, τονίζει την αθωότητά της και επισημαίνει ότι δεν βρίσκει να έχει κάνει κακό στα παιδιά και ότι δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Έχω μείνει τώρα μόνη μου εδώ και έχω βάλει τον εαυτό μου σε μια σειρά. Οι σκέψεις μου, όλα τα λάθη που έχω κάνει, δεν βρίσκω κάτι να έχω κάνει κακό στα παιδιά, έστω και αφορμή έστω. Θα μου πεις, κανένας δεν θα έβρισκε. Το θέμα είναι ότι με παρουσιάζουν έναν άνθρωπο και μιλάνε άτομα τα οποία δεν με γνωρίζουν. Μιλάνε και με παρουσιάζουν τέρας και δεν είμαι αυτή»

Σε σχετική ερώτηση αναφορικά με την κατηγορία που αντιμετωπίζει για το θάνατο της Τζωρτζίνας,αλλά και τι θα γίνει εάν αποδειχθούν εγκληματικές ενέργειες και οι θάνατοι Μαλένας και Ίριδας, απάντησε: «Με ενδείξεις... Θεωρώ και πιστεύω μέσα μου ότι δεν θα αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει. Από εμένα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, από κανέναν δηλαδή. Δεν μου περνάει καν από το μυαλό. Και να ξεκαθαρίσω και κάτι: εμείς πήραμε μια ιατροδικαστική, εμείς δεν κάναμε επίθεση, ούτε στον κ. Αγαπητό, κάναμε κατά παντός υπευθύνου και ο λόγος ήταν να μας πει οποιοσδήποτε ήταν υπεύθυνος να μας πει από που προέκυψε η ηπατική ανεπάρκεια. Φάρμακο; Δεν ξέρω. Καρδιολογικό; Αυτή την απάντηση ψάχναμε. Δεν κατηγορήσαμε κανέναν ευθέως ποτέ.

Όσο για την ιατροδικαστική, δεν φέραμε καμία αντίρρηση στην αιτία θανάτου. Εμείς όταν πήραμε την ιατροδικαστική με τον Μάνο, αποφασίσαμε ότι κάποιος πρέπει να απαντήσει από που προέκυψε η ηπατική ανεπάρκεια. Μα θα πήγαινα ποτέ, ενώ είχα μια παθολογική αιτία, να το κυνηγήσω; Δηλαδή ποιος άνθρωπος θα το έκανε; Μετά, λένε για το πανάκι. Μα θα πήγαινα εγώ η ίδια να δώσω το πανάκι, αν είχα κάνει κάτι με το ίδιο το πανάκι ή με άλλο τρόπο; Αυτά τα πράγματα είναι εξωφρενικά. Κατ’ αρχήν έχουν ξεπεράσει τα προσωπικά δεδομένα, έχει γίνει η ζωή μου με τον Μάνο σήριαλ, ότι χτύπησα εγώ κοπέλα σε καφέ, ότι έκανα φασαρία σε σούπερ μάρκετ. Δόξα τω Θεώ, ο Μάνος στη ζωή είναι και εδώ είναι να ερωτηθεί. Δεν έχουν γίνει ποτέ, μα ποτέ αυτά τα πράγματα».

Όσον αφορά στην υπερπροβολή της ζωής και της σχέσης της με τον Μάνο Δασκαλάκη, δήλωσε: «Ότι χτύπησα εγώ κοπέλα σε καφέ, ότι έκανα φασαρία σε σούπερ μάρκετ. Δόξα τω Θεώ, ο Μάνος στη ζωή είναι και εδώ είναι να ερωτηθεί. Δεν έχουν γίνει ποτέ, μα ποτέ αυτά τα πράγματα».

Ακόμη μίλησε για τη στάση του εν διαστάσει συζύγου της: «Είπα ότι δεν θα σχολιάσω τη στάση του Μάνου, αυτό είπα και στους δικηγόρους, το έχω πει να το πουν και προς τα έξω», ανέφερε. «Ο Μάνος μπορεί... δεν έχω επικοινωνία. Εγώ είχα τρία τηλεφωνήματα όλα κι΄ όλα και μετά είχε κόψει η επικοινωνία. Δεν μπορώ να ξέρω πώς σκέφτεται ο Μάνος. Αν η μάνα των παιδιών του είχε σκοτώσει τα παιδιά του ή έστω το ένα από τα τρία και αυτός το έχει πάρει τόσο χαλαρά και τόσο ωραία, τι να πω... εγώ θα αντιδρούσα αλλιώς».

Και συνέχισε σχετικά με τα όσα είπε ο Μάνος Δασκαλάκης στον ανακριτή: «Είπε την αλήθεια, δεν μπορούσε να πει ψέματα σε κάτι, θα ήταν ανέντιμο να πει ψέματα ειδικά εκεί». Για το αν είναι ικανοποιημένη από τη στάση του, απαντά: «Ε, εντάξει, προφανώς και περίμενα κάτι παραπάνω, γιατί με τον Μάνο ήμουν 9 χρόνια. Είχαμε μια οικογένεια και τρία παιδιά μαζί. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να μου πει ένα “γιατί εμένα”. Όχι δημόσια και να τα βλέπω από την τηλεόραση και να μου τα μεταφέρουν. Εμένα της ίδιας να μου πει “γιατί; γιατί τα παιδιά μας;” αφού το θεωρεί δεδομένο. Έχω πέσει από τα σύννεφα με τη συμπεριφορά πολλών ανθρώπων. Γινόταν έρευνα και τότε όλα καλά, τηλεφωνήματα και τώρα απλά σιωπή χωρίς να ακούσουν τη δική μου πλευρά. Πάρα πολύ άδικο αυτό το πράγμα. Περιμένω την αλήθεια, έστω και αργά, τη δικαιούνται, όχι εγώ, τα παιδιά μας. Πρώτα απ’ όλα κανείς δεν γνωρίζει την ψυχολογία τη δική μου και πως νιώθω εγώ. Δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια. Ψάχνω όλη μέρα και όλη νύχτα απεγνωσμένα ένα στοιχείο που να δείξει ότι δεν είμαι, γιατί δεν είμαι εγώ και το Πάσχα που έρχεται παρακαλάω κάθε βράδυ να φωτίσει αυτόν έστω που γνωρίζει το οτιδήποτε, να πάει να το πει γιατί κατηγορούμαι άδικα».

