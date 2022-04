Αθλητικά

Παναθηναϊκός: “Τέλος” και για τον Αλβέρτη

Ένα "μπαράζ" αποχωρήσεων πραγματοποιείται τις τελευταίες ώρες στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η ανακοίνωση της εμβληματικής προσωπικότητας του Τριφυλλιού.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, καθώς και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ομάδα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, έγινε γνωστό πως δεν συνεχίζουν τη συνεργασία τους με το Τριφύλλι και οι Δημήτρης Πρίφτης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Τάκη Τριαντόπουλος και Νίκος Παππάς, ενώ ο Παναθηναϊκός, ψάχνει τον καινούργιο του προπονητή.

Η απόφαση του 47χρονου βετεράνου άσου που βρισκόταν για περίπου 32 χρόνια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού από διάφορα πόστα, σαν παίκτης, προπονητής και διοικητικός παράγοντας, ελήφθη αργά το χθες βράδυ μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ.

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, δεν αποδέχτηκε την πρόταση για την θέση του γενικού αρχηγού, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο υπόλοιπο της σεζόν και αποχώρησε.

Αναλυτικά η δήλωση του Φραγκίσκου Αλβέρτη:

«Μόνο περηφάνια τιμή και αγάπη για την ομάδα. Οι λόγοι της αποχώρησής μου είναι καθαρά προσωπικοί. Φραγκίσκος Αλβέρτης, Παναθηναϊκός».

