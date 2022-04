Πολιτική

Παύλος Πολάκης – Άρση ασυλίας: Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια

Για την υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμησης της βουλευτής της ΝΔ, Φωτεινής Αραμπατζή ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο.

Την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη, με 158 ψήφους υπέρ έναντι 102 κατά, ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής, για την υπόθεση που αφορά συκοφαντική δυσφήμηση κατά της βουλευτού της ΝΔ Φωτεινής Αραμπατζή.

Νωρίτερα, στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο με έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Πολάκη και της κ. Αραμπατζή και με το κλίμα να πυροδοτείται όταν ο πρώτος ορίστηκε να μιλήσει και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο προεδρεύων του Σώματος, Χαράλαμπος Αθανασίου, έκανε λόγο για «ασυνήθιστη κοινοβουλευτική διαδικασία» και δήλωσε ότι παρότι δεν συμφωνεί με την πρακτική που ακολούθησε η Αξιωματική Αντιπολίτευση θα δώσει για τυπικούς λόγους τη δυνατότητα αυτή στον κ. Πολάκη.

Έντονα αντέδρασαν οι βουλευτές της ΝΔ κατηγορώντας το ΣΥΡΙΖΑ, για «προσπάθεια ευτελισμού των κοινοβουλευτικών θεσμών και μάλιστα ορίζοντας την τελευταία στιγμή τον κ. Πολάκη κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο».

Ο κ. Πολάκης ζήτησε την μη άρση ασυλίας του κάνοντας λόγο για καθαρά εκδικητική πολιτική δίωξη εναντίον του από τη ΝΔ.

«Είναι άλλο ένα επεισόδιο και έχω αρχίσει να βαριέμαι. Έχω πάει στα δικαστήρια για 23 υποθέσεις και έχω αθωωθεί για τις 20. Είναι η μικρογραφία της υπόθεσης του κ. Βαξεβάνη που διώκεται επειδή ανακάλυψε τα πάντα» υποστήριξε ο κ. Πολάκης και κατέληξε:

«Ψηφίστε ό,τι θέλετε για το αν πρέπει να αρθεί ή όχι η ασυλία μου. Γιατί σε αυτή τη ζωή μετά από 20, 30 χρόνια ο καθένας για αυτό που θα κριθεί είναι το έργο του και τα παιδιά του. Εμείς αποκαλύψαμε και στείλαμε στον εισαγγελέα όλη τη βρωμιά και τη δυσοσμία για το μαύρο χρήμα μέσα από το ΚΕΕΛΠΝΟ».

«Η ιστορία μας κρίνει όλους και είναι αμείλικτη. Είστε ο ρέκορντμαν στη βουλή και ο μόνος που έχει διψήφιο αριθμό άρσης ασυλίας του για συκοφαντική δυσφήμιση», αντέτεινε από την πλευρά της η κ. Αραμπατζή.

Όπως υποστήριξε η κ. Αραμπατζή, ο κ. Πολάκης, μέσα από αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα την κατασυκοφαντούσε τόσο για χρήματα που έλαβε η εταιρία Μέσων Ενημέρωσης στην οποία είναι αντιπρόεδρος όσο και για οφειλές δεδουλευμένων σε εργαζομένους.

«Για μια ακόμα φορά στη Βουλή δεν συζητάμε την άρση ασυλίας του κ. Πολάκη αλλά μια ακόμα αμετανόητη προσπάθεια λασπολόγησης και κατασυκοφάντησης των πολιτικών του αντιπάλων. Το έχει κάνει πολλές φορές, είναι δεύτερη φύση του. Τρέμετε όμως κ. Πολάκη να βρεθείτε ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθείτε. Κρύβεστε πίσω από την ασυλία σας και παρουσιάζεστε ως κήνσορας των πάντων, χρησιμοποιείτε α λα καρτ τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και λέτε τη μισή αλήθεια με λάσπη απειλές και τα γνωστά πολιτικά σας παραληρήματα», ανέφερε η κ. Αραμπατζή και συνέχισε:

«Τα όσα έγραψε και διέδωσε ήταν ο ορισμός, από την αρχή μέχρι το τέλος, της συκοφαντίας. Με παρουσιάζει ως κατάδικο βουλευτή για υπόθεση που αφορούσε όψιμες αναδρομικές εργατικές διαφορές και αξιώσεις για δύο εργαζόμενες το διάστημα που δεν ήμουν βουλευτής, αποκρύβοντας ότι έχω αθωωθεί τελεσίδικα».

Απαντώντας στις κατηγορίες του κ. Πολάκη σχετικά με τα χρήματα που έλαβε η εταιρία Ενημέρωσης από το ΚΕΕΛΠΝΟ, ανέφερε ότι αφορούσαν διαφημιστικές υπηρεσίες που παρείχε και ήταν «νόμιμες εμπορικές και φορολογημένες συναλλαγές».

«Εν είδει απειλητικής προειδοποίησης λέτε ότι, αν άρουν την ασυλία σας, θα με ξεφτελίσετε στο δικαστήριο. Γιατί δεν ζητάτε αντρίκεια την άρση ασυλίας σας για να με ξεφτελίσετε; Γιατί κρύβεστε δύο μέτρα άντρας πίσω από την ασυλία σας; Τι φοβάστε; Αλλά δεν το κάνετε γιατί εκεί θα αποκαλυφθούν τα ψέματα και οι συκοφαντίες σας. Ενώ ξέρατε ότι είχα αθωωθεί πριν από τέσσερα χρόνια υπήρχε δόλος που το αποκρύψατε. Αντί ως υπουργός να ασκήσετε τότε τα υπουργικά σας καθήκοντα, σερφάρατε στο διαδίκτυο πιάνοντας το μυστρί ρίχνοντας πολλή λάσπη, στήνοντας "πολακικά" δικαστήρια. Αυτοανακηρυχθήκατε ιερός δικαστής, κήνσορας, γράφετε στα παλιά σας παπούτσια τη δικαιοσύνη, υιοθετείτε αποφάσεις της όταν σας συμφέρει και όταν είναι καταδικαστέες τρέχετε σαν λαγός όπως σήμερα που σας καλεί ενώπιον της Ολομέλειας», τόνισε η κ. Αραμπατζή και κατέληξε:

«Πέρα από τα φαιδρά σας για τσίγκινα σωβρακάκια, τρολάρετε και υιοθετείτε τη λάσπη και όλα αυτά ανήκουν στις μαύρες σελίδες άλλων εποχών. Τις απειλές σας εκεί όπου σας παίρνει και εκεί όπου σας ανέχονται. Αν σας έχει μείνει ίχνος ντροπής ζητήστε να κριθείτε από τη δικαιοσύνη και όχι από τους αρμούς της εξουσίας».

«Αυτοί που με μήνυσαν είναι αυτοί που τους δώσατε τζάμπα χρήμα για διαφημιστικές δαπάνες. Ο κ. Μητσοτάκης ελέγχει όλα τα ελεγκτικά σώματα και μιλάτε εσείς για αρμούς της εξουσίας, με όλα αυτά που κάνετε. Να είστε σίγουρη ότι το κλίμα άλλαξε και την επόμενη φορά τα πράγματα θα είναι αλλιώς», απάντησε ο κ. Πολάκης.

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος, μίλησε για καταστρατήγηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «ορισμένες αξίες και κοινοβουλευτικά ήθη τσαλαπατήθηκαν κυριολεκτικά σήμερα».

«Δίνεται το δικαίωμα στον κ. Πολάκη να είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Δεν έχετε παρά να τον ορίσετε και πρόεδρο. Εσείς ονειρεύεστε λεφτά, καταδίκες στα πεζοδρόμια, για εμάς όμως το θέμα είναι η καταφανέστατη κατασυκοφάντηση ενός μέλους της Βουλής που εδώ και μια τετραετία είχε γνωστή η αθώωσή της», είπε.

«Παρά τη λυσσώδη προσπάθεια να ευτελίζονται οι θεσμοί, θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Ο λαός κατάλαβε την υποκρισία σας, ότι άλλα λέτε, άλλα σκέφτεστε, άλλα εννοείτε και άλλα κάνετε. Είναι γνωστή διαχρονικά, η συνήθεια ορισμένων κύκλων της Αριστεράς να συκοφαντούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους και να τους δίνουν βορά στις χειραγωγούμενες μάζες. Είναι πολλά τα παραδείγματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σας μάθανε και η συκοφαντία επιστρέφει σε εσάς», κατέληξε ο κ. Μπουκώρος.

«Όχι» στην άρση της ασυλίας του Γ. Βρούτση

Εξάλλου, η Ολομέλεια της βουλής, με ψήφους 261 κατά έναντι δύο υπέρ, απέρριψε την άρση ασυλίας κατά του πρώην υπουργού Εργασίας και βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Βρούτση.

Η υπόθεση αφορούσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση που είχε υποβάλει εναντίον του κ. Βρούτση, ο δημοσιογράφος, Μένιος Φουρθιώτης.

