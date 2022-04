Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν βόμβες φωσφόρου

«Σκηνή εγκλήματος» η Ουκρανία, λέει ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί βόμβες φωσφόρου στην Ουκρανία και τρομοκρατικές τακτικές κατά των πολιτών, κατήγγειλε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο της Εσθονίας.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι για να πιεσθεί η Ρωσία να σταματήσει να προχωρεί σε αναγκαστικούς εκτοπισμούς Ουκρανών και ζήτησε την συνέχιση των κυρώσεων, ως μόνου τρόπου για να αναγκασθεί η Μόσχα να συμφωνήσει σε ειρήνευση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία θα πρέπει να λάβει το στάτους της υποψήφιας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση χώρας και ότι η επίσκεψη των προέδρων της Πολωνίας και των τριών βαλτικών χωρών στο Κίεβο είναι σημαντική ως σύμβολο της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν παρέσχε αποδεικτικά στοιχεία για τις καταγγελίες του και το πρακτορείο ειδήσεων δεν είναι σε θέση να τις επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι ελέγχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία πιθανόν να χρησιμοποίησε χημικά όπλα κατά την πολιορκία της Μαριούπολης, πράγμα που αρνήθηκε η Μόσχα.

«Σκηνή εγκλήματος» η Ουκρανία

Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), ο Βρετανός Καρίμ Καν, χαρακτήρισε την Ουκρανία «σκηνή εγκλήματος» στη διάρκεια σημερινής επίσκεψής του στην Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο.

«Η Ουκρανία είναι μια σκηνή εγκλήματος. Είμαστε εδώ επειδή μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι διαπράττονται εγκλήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου. Οφείλουμε να διαπεράσουμε την ομίχλη του πολέμου για να φθάσουμε στην αλήθεια», δήλωσε ο εισαγγελέας στη διάρκεια επίσκεψής του σ' αυτή την πόλη, όπου εκατοντάδες άμαχοι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, βρέθηκαν νεκροί μετά την αποχώρηση των Ρώσων που την είχαν καταλάβει.

Εξάλλου, μια πρώτη έκθεση αποστολής ειδικών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) τεκμηριώνει έναν «κατάλογο απάνθρωπων πράξεων» από ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία, ο οποίος περιλαμβάνει εγκλήματα πολέμου, δήλωσε σήμερα ο αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΑΣΕ.

«Η έκθεση τεκμηριώνει τον κατάλογο των απάνθρωπων πράξεων που διαπράχθηκαν από δυνάμεις της Ρωσίας στην Ουκρανία», αναφέρει σε δήλωσή του ο αμερικανός πρεσβευτής Μάικλ Κάρπεντερ. «Περιλαμβάνονται στοιχεία για απ' ευθείας στόχευση αμάχων, επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις, βιασμούς, εκτελέσεις, λεηλασίες και καταναγκαστική απέλαση αμάχων στη Ρωσία».

Στο μεταξύ, τα πτώματα περισσότερων από 1.500 ρώσων στρατιωτών αναπαύονται στα νεκροτομεία του Ντνίπρο, της μεγάλης βιομηχανικής πόλης της ανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο αντιδήμαρχος της πόλης αυτής, ο Μιχαήλ Λισένκο.

«Έχουμε σήμερα στα νεκροτομεία του Ντνίπρο περισσότερους από 1.500 νεκρούς ρώσους στρατιώτες, τους οποίους κανένας δεν θέλει να παραλάβει», δήλωσε σε συνέντευξή του στο ρωσόφωνο μέσο ενημέρωσης Νασταϊάσεε Βρέμια, προσθέτοντας πως ελπίζει ότι «οι ρωσίδες μητέρες θα μπορέσουν να έρθουν να αναζητήσουν τους γιούς τους».

