Ελληνοτουρκικά: προκλητικότητα με υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Έχουν εντείνει όπως φαίνεται την προκλητικότητα στην Άγκυρα, με καθημερινές παραβιάσεις του εναέριου χώρου πάνω από νησιά του Αιγαίου.

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, σήμερα, Τετάρτη 13 Απριλίου, υπερπτήσεις πάνω από την Παναγιά, τις Οινούσσες και το Φαρμακονήσι.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 14:30, το ζεύγος τουρκικών F-16 πέταξε πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσσες στα 1.500 πόδια ενώ στις 14:46 πέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι στα 9.000 πόδια.

