Γλυκά Νερά: Χυδαία αστεία λιμενικών για την Καρολάιν σε τηλεδάσκεψή τους (βίντεο)

Ακατανόητα είναι τα σχόλια των λιμενικών αναφορικά με τη γυναικοκτονίας της Καρολάιν την ημέρα της σύλληψης του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Προκλητικά είναι τα σχόλια και τα χυδαία αστεία που ακούστηκαν σε συζήτηση λιμενικών, σε Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε μία μέρα μετά τη σύλληψη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, για τη δολοφονία της Καρολάιν.

Το εν λόγω συνέδριο έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, το βίντεο της οποίας δημοσίευσε το ereportaz.gr και σε αυτό ακούγονται τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, να κάνουν αισχρά αστεία και άλλοι να γελούν με αυτά.

Αρχικά, ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΕΠΛΣ) Νοτίου Πελοποννήσου Σαράντος Καμβύσης ακούγεται να λέει «Εγώ σήμερα λέω της γυναίκας μου “κάτσε καλά μην πάρω πτυχίο πιλότου”. Κόκκαλο η γυναίκα». Μάλιστα, οι άλλοι όμοιοί του, γελούσαν.

«Έτσι μπράβο φιλαράκι, να μαθαίνουν», του απάντησε ο πρόεδρος ΛΣ Λέσβου – Χίου Φώτιος Γαρουφαλιάς .

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, Παναγιώτης Τσιάνος, λέει «είδες που τα κοριτσάκια όταν είναι μικρά λένε “θα παντρευτώ πιλότο”» και γελάει…

Τέλος, ο πρόεδρος ΛΣ Λέσβου – Χίου αναφέρεται σε έγκλημα που σημειώθηκε στη Μυτιλήνη: «Εμείς παιδιά είχαμε εδώ πέρα, έναν πολύ ήσυχο άνθρωπο… Είχε και μία εκεί, θεός σχωρέστη, που τον έκανε ό,τι ήθελε. Γυρνάει κάποια στιγμή το μυαλό του, τη σκοτώνει. Πάει και τη θάβει εδώ πέρα στο Ντίπι. Έτσι λέμε μια περιοχή πηγαίνοντας για την Καλλονή. Οπότε μετά είχε βγει και λέγανε “ή πιστή στο σπίτι ή γυμνή, θαμμένη στο Ντίπι”».

