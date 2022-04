Life

Κερτ Κομπέιν: Σε δημοπρασία η κιθάρα του “Smells Like A Teen Spirit”

Η κιθάρα στο βίντεο κλιπ του κομματιού που καθιέρωσε τους Nirvana βγαίνει σε πλειστηριασμό, μαζί με άλλα αντικείμενά του.

Αντικείμενα του Κερτ Κομπέιν, συμπεριλαμβανομένων της κιθάρας Fender Mustang που χρησιμοποίησε στο μουσικό βίντεο «Smells Like Teen Spirit» των Nirvana, του αυτοκινήτου Dodge Dart 170 του 1965 και αρκετών από των δικών του έργων τέχνης, πωλούνται σε δημοπρασία για πρώτη φορά από τον Julien's Auctions.

Η ηλεκτρική κιθάρα που χρησιμοποιήθηκε στο βίντεο του «Smells Like Teen Spirit», Fender Mustang του 1969 για αριστερόχειρες με μπλε φινίρισμα, η οποία, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών «άλλαξε τη μουσική και τον κόσμο» έχει αρχική τιμή 600.000 - 800.000 δολάρια.

Η κιθάρα εκτίθεται σε περίοπτη θέση στο Seattle's Experience Music Project, που τώρα ονομάζεται MoPOP Museum of Pop Culture, τα τελευταία 12 χρόνια και επίσης φωτογραφήθηκε και επιλέχθηκε για την περίφημη συλλογή The Guitar Collection, το συλλεκτικής έκδοσης βιβλίο με τις 150 κορυφαίες κιθάρες όλων των εποχών.

Ένα μέρος των εσόδων από την πώληση της κιθάρας Fender Mustang και επιλεγμένων αντικειμένων θα διατεθούν στην εκστρατεία Kicking The Stigma, πρωτοβουλία της ομάδας Indianapolis Colts και του ιδιοκτήτη της, Τζιμ Έρσεϊ για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διαταραχές ψυχικής υγείας και την άρση του στίγματος που σχετίζεται πολύ συχνά με αυτές τις ασθένειες.

Στη δημοπρασία πωλείται επίσης το μόνο γνωστό σωζόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Κομπέιν, το 4θυρο σεντάν Dodge Dart 170 του 1965. Το αυτοκίνητο με το υποκοριστικό «Baby Blue» εκτιμάται ότι θα πωληθεί 400.000 έως 600.000 δολάρια. H αδερφή του αείμνηστου τραγουδιστή Κιμ έχει το όχημα τα τελευταία 28 χρόνια, το οποίο αγόρασε από την Κόρτνεϊ Λαβ, σύζυγο του Κομπέιν, μετά τον θάνατο του αδελφού της.

Άλλα αντικείμενα της συλλογής είναι το έργο τέχνης του τραγουδιστή στο κατάστρωμα σκέιτμπορντ με τη μασκότ των Iron Maiden «Eddie» του 1985 και σκίτσο του Μάικλ Τζάκσον που φέρει την υπογραφή του Κερτ Κομπέιν.

«Ο Κερτ Κομπέιν είναι τόσο μεγάλη καλλιτεχνική και πολιτιστική δύναμη τα τελευταία 30 χρόνια και αυτή η δημοπρασία γιορτάζει την ανεξίτηλη συνεισφορά των Nirvana στη ροκ μουσική και τη ποπ κουλτούρα» ανέφερε ο Τζιμ Έσρεϊ.

Πριν από τη δημοπρασία, τα αντικείμενα θα είναι διαθέσιμα για προβολή στη γκαλερί του Julien's Auctions στο Μπέβερλι Χιλς στις 11 Απριλίου έως τις 15 Απριλίου, στη βιτρίνα του Hard Rock Cafe στο Piccadilly Circus στο Λονδίνο στις 28 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου και στο Hard Rock Cafe στην Times Square της Νέας Υόρκης στις 16 έως τις 20 Μαΐου.

