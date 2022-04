Κοινωνία

Αχαρνές: Συναγερμός για φωτιά σε προαύλιο κτηρίου

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική πριν λίγη ώρα από πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο προαύλιο κτιρίου στις Αχαρνές και συγκεκριμένα στην οδό Σπύρου Βρεττού 33-35.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει απορρίμματα και πλαστικά. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

