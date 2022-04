Τεχνολογία - Επιστήμη

Ηλεκτρονική απάτη - Βόλος: Άνδρας έχασε 50000 ευρώ

Πώς κατάφεραν να του αποσπάσουν κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών



Θύμα απατεώνων έπεσε Βολιώτης με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού «ψαρέματος», με αποτέλεσμα να χάσει 50.000 € από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Η απάτη έγινε στα μέσα Μαρτίου, όπως προκύπτει από τις μηνύσεις που έλαβε η Εισαγγελία από την Αστυνομία, ενώ με τον ίδιο τρόπο, άγνωστοι απέσπασαν από άλλους δύο Βολιώτες 4.000 και 1.500 € αντίστοιχα.

Για όλες τις περιπτώσεις ο εισαγγελέας ζήτησε προκαταρκτικές έρευνες, ώστε οι αρχές να οδηγηθούν στην ταυτότητα των δραστών.

Πλέον το έγκλημα έχει μεταφερθεί στο διαδίκτυο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον χειρισμό του e banking, όσο και τα μηνύματα που δέχεται ο καθένας τόσο στο email, όσο και με SMS και να μην μπαίνει σε συνδέσμους στους οποίους παραπέμπουν, προσποιούμενοι ότι αποστολέας είναι συγκεκριμένη τράπεζα.

Οι ανυποψίαστοι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι χάκερς αποκτούν πρόσβαση στον υπολογιστή τους ακόμη και στο κινητό τους τηλέφωνο, υποκλέπτουν τους κωδικούς ασφαλείας μιας χρήσης που στέλνουν οι τράπεζες στους συναλλασσόμενους και πλέον το πεδίο είναι ελεύθερο για να κλέψουν χρήματα από τον λογαριασμό τους.

Ο άνδρας φαίνεται να έπεσε θύμα ηλεκτρονικού «ψαρέματος», καθώς ακολούθησε ηλεκτρονική σελίδα που παρέπεμπε σε τράπεζα αλλά δεν ήταν, οι απατεώνες του χάκαραν τον υπολογιστή με αποτέλεσμα να του αποσπάσουν πανεύκολα τον κωδικό ασφαλείας και να του αδειάσουν τον λογαριασμό.

