Ακάρ: Η Τουρκία διέθεσε πλοία για την απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη

Δραματικές είναι οι ώρες για τους αμάχους στη Μαριούπολη αφού 100.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στη νοτιοανατολική πόλη – λιμάνι της Ουκρανίας, την ώρα που σήμερα δεν πρόκειται να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι.

Ωστόσο, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ δήλωσε ότι η Τουρκία έχει διαθέσει πλοία για την απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη και αναμένει θετική πρόοδο σε αυτό το θέμα στο κοντινό μέλλον.

«Είμαστε σε συνεχή επαφή με τα υπουργεία Άμυνας της Ρωσίας και της Ουκρανίας», είπε, μιλώντας για την κατάσταση γύρω από τη Μαριούπολη.

«Ως Τουρκία, έχουμε κάνει ό, τι πρέπει να γίνει για μια ασφαλή εκκένωση (σ.σ. των αμάχων), συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των πλοίων. Τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξουν κάποιες θετικές εξελίξεις σε αυτό το θέμα, ανυπομονούμε για την εξέλιξη των γεγονότων», δήλωσε στη Yeni Safak ο Ακάρ.

