Σφακιανάκης στον ΑΝΤ1: Το τάμπλετ της Τζωρτζίνας μπορεί να “μιλήσει”

Ο πρόεδρος CSII στον ΑΝΤ1 για τον τρόπο που μπορεί να ξεκλειδώσει το τάμπλετ της Τζωρτζίνας, τη κεταμίνη και την κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία που εργάζεται ο Δασκαλάκης.

«Δεν είναι τυχαία η επίθεση αυτήν τη στιγμή», εκτίμησε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κυβερνοεπίθεσης CSII στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφερόμενος στους χάκερ που χτύπησαν τη φαρμακευτική εταιρεία όπου εργάζεται ο Μάνος Δασκαλάκης πριν από λίγες μέρες.

Στα πιθανά σενάρια που γίνεται τέτοιου είδους επίθεση, ο Μανώλης Σφακιανάκης ανέφερε πως:

Η μία πιθανότητα είναι «να εκβιάσουν, που δεν έγινε, μια δεύτερη η εκδίκηση μία τρίτη η καταστροφή των ψηφιακών αρχείων για την κάλυψη ιχνών και να στείλουν ένα μήνυμα».

Ο στρατηγός ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. έκανε γνωστό, τόσο στις Αρχές, όσο και στο κοινό ότι, στην Ελλάδα υπάρχει ιδιώτης «που μπορεί να κάνει ένα κατεστραμμένο τάμπλετ της Τζωρτζίνας να ‘μιλήσει’». Πρόκειται μάλιστα για μία πληροφορία την οποία ανακοίνωσε τόσο προς το κοινό, όσο και προς τις Αρχές, ερωτηθείς αν το τάμπλετ που βρισκόταν στο τάφο του παιδιού και έχει υποστεί σχετική διάβρωση μπορεί να «δώσει» στοιχεία.

Ειδικότερα προς τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα, ο Μ.Σφακιανάκης, εκτίμησε πως «θα είναι για πολύ γερά νεύρα, αφού δεν έχει ομολογήσει κανείς και περιμένουν τα στοιχεία» για να στοιχειοτεθεί η υπόθεση.

Ερωτηθείς σχετικά με τη διαδρομή της κεταμίνης, είπε εκτίμησε πως «έχει βρεθεί μέσα από το διαδίκτυο, όμως κι αν έχει βρεθεί με τους παραδοσιακούς τρόπους, θα βρεθεί μέσα από τις επικοινωνίες».

Ακόμα όμως κι αν έχει γίνει με bitcoin η συναλλαγή, μπορεί να μη βρεθεί η ίδια η συναλλαγή, αλλά θα βρεθεί το χρήμα, όπως εξήγησε.

