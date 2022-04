Κόσμος

Επίθεση στο μετρό Νέας Υόρκης: Συνελήφθη ο ύποπτος - Νέο βίντεο

Φωτογραφικά στιγμιότυπα του 62χρονου έδωσε επιπροσθέτως στη δημοσιότητα και η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Συνελήφθη στο Μανχάταν ο βασικός ύποπτος που αναζητούσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης για την ένοπλη επίθεση σε σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν.

«Συμπολίτες μου Νεοϋορκέζοι, τον πιάσαμε!», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης Έρικ Άνταμς σε συνέντευξη Τύπου. «Θα προστατεύουμε τους κατοίκους αυτής της πόλης και θα συλλαμβάνουμε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να σκορπίσουν τον τρόμο στους Νεοϋορκέζους», συμπλήρωσε.

Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Φρανκ Τζέιμς, ενός 62χρονου Αφροαμερικανού, ο οποίος κατηγορείται ότι έριξε καπνογόνα μέσα σε συρμό του μετρό και πυροβόλησε 10 επιβάτες. Άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν το βαγόνι στο οποίο επικράτησε πανικός.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι ο Τζέιμς συνελήφθη χάρη στην αξιοποίηση πληροφορίας που έλαβαν οι αρχές κατά την επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό του, η οποία διήρκεσε περίπου 30 ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φρανκ Τζέιμς, ο οποίος συνελήφθη στη συνοικία Ιστ Βίλατζ του Μανχάταν, αναγνωρίστηκε από περαστικούς που δημοσιοποίησαν φωτογραφίες του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες αξιοποίησε η αστυνομία για να φθάσει στα ίχνη του.

Η επίθεση σημειώθηκε καθώς η πόλη της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζει μια έξαρση της εγκληματικότητας. Στο πρώτο τρίμηνο του 2022 ο αριθμός των κρουσμάτων ένοπλης βίας στη Νέα Υόρκη αυξήθηκε από 260 σε 296 συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα.?

Την ίδια στιγμή, νέο βίντεο ντοκουμέντο από τον φερόμενο δράστη της αιματηρής επίθεσης στο μετρό του Μπρούκλιν, Φρανκ Τζέιμς, εφερε στο φως το CBS, λίγο πριν από τη σύλληψη του υπόπτου, στο Μανχάταν.

Στα πλάνα που προέρχονται κάμερα κλειστού κυκλώματος, ο 62χρονος ύποπτος αποτυπώνεται να φορά ένα πορτοκαλί ανακλαστικό γιλέκο και καπέλο με σκληρό γείσο, καθώς περνά από τα τουρνικέ του σταθμού του μετρό.

Ο δράστης πέταξε καπνογόνο μέσα στο βαγόνι και αμέσως μετά άρχισε να πυροβολεί, τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 επιβάτες, εκ των οποίων οι πέντε σοβαρά.

Το νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ο συρμός φτάνει στην πλατφόρμα και ανοίγουν οι πόρτες του βαγονιού. Από μέσα βγαίνουν καπνοί και άνθρωποι έντρομοι. Δευτερόλεπτα μετά, βγαίνουν υποβασταζόμενοι και οι πρώτοι τραυματίες

CBS New York has obtained surveillance video that appears to show suspect Frank James on his way to allegedly carrying out the Brooklyn subway shooting. https://t.co/exunGBXted — CBS News (@CBSNews) April 13, 2022

Εν συνεχεία αποτυπώνεται να στέκεται δίπλα σε μια μαύρη αποσκευή με ροδάκια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σταθμό μετρό στη συμβολή των 4th Avenue and 36th Street Station.

