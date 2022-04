Πολιτική

Τζώρτζης Μονογυιός: Η τρυφερή ανάρτηση της αδερφής του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις μήνες από τον χαμό του η αδερφή του, βουλευτής της ΝΔ, Κατερίνα Μονογιού, εκφράζει τα συναισθήματά της με μία τρυφερή ανάρτηση

Τρεις μήνες από τον χαμό του Τζώρτζη Μονογυιού, που βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, η αδερφή του, βουλευτής της ΝΔ, Κατερίνα Μονογιού, εκφράζει τα συναισθήματά της με μία φωτογραφία και λίγες λέξεις.

«Ανέβασε» στο Intragram μία φωτογραφία του αδερφού της, Τζώρτζη, με τα παιδιά του. Στην αγκαλιά του βρισκόταν το παιδί του, ενώ δίπλα καθόταν και η άλλη του κόρη.

«Τρεις μήνες μακριά μας. Να είσαι καλά αδελφέ μου!!! Μας λείπεις» έγραψε στη φωτογραφία η Κατερίνα Μονογυιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Monogiou (@katerina_monogiou)

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζώρτζης Μονογυιός έφυγε από τη ζωή στις 13 Ιανουαρίου 2022, όταν η κόκκινη Ferrari που μόλις είχε παραλάβει και οδηγούσε, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο άτυχος οδηγός εγκλωβίστηκε και απανθρακώθηκε, ευτυχώς, όμως, η σύζυγός του διασώθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Σφακιά: Επιχείρηση εντοπισμού άνδρα σε φαράγγι

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν βόμβες φωσφόρου

Κορονοϊός – Πλεύρης: Τέλος στα πιστοποιητικά εμβολιασμού από τον Μάιο