Νέα Ιωνία: Συγκινητικό γκράφιτι για τη Μικρασιατική Καταστροφή (εικόνες)

Με πρωτοβουλία της Μητρόπολης και του Μητροπολίτη Γαβριήλ έγινε το εντυπωσιακό γκράφιτι, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Ένα γκράφιτι δεκάδων μέτρων σε τοίχο πολυκατοικίας στην καρδιά της Νέας Ιωνίας, αποτυπώνει την τραγική μοίρα χιλιάδων προσφύγων, αφυπνίζοντας μνήμες, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Το εντυπωσιακό έργο έγινε με πρωτοβουλία του σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ.

«Το μέσο που βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας είναι ένα γκράφιτι το οποίο έκανε η Μητρόπολη σε συνεργασία τον καλλιτέχνη Simple G, όπως έχει υπογράψει, τον Γιώργο Δημουλά. Κατάφερε σε ένα άψυχο τοίχο να δώσει ψυχή, να δώσει ιστορία, να δώσει μνήμη», δήλωσε ο Μητροπολίτης Γαβριήλ στον ΑΝΤ1.

Κάθε βράδυ, ο καταξιωμένος δημιουργός του γκράφιτι μετέτρεπε τον τοίχο σε έργο μνήμης και τέχνης, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος.

Η δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, Δέσποινα Θωμαΐδου δήλωσε πως «σήμερα στην Ν. Ιωνία αποτίουμε για άλλη μια φορά φόρο τιμής στους προγόνους μας, στους πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής μετά από μια μεγαλειώδης παρέλαση που κάναμε την 25η Μαρτίου και βέβαια τώρα με το γκράφιτι αυτό σε συνεργασία με την Μητρόπολη».

Η εικόνα στο έργο «μιλάει» από μόνη της. Πόνος και αποχωρισμός σε πρώτο πλάνο. Η ιστορία των προσφύγων, επίκαιρη όσο ποτέ. Στο βάθος, η μορφή της κοσμοπολίτικης Σμύρνης να πνίγεται μέσα στους καπνούς μαζί με τον πολιτισμό χιλιετιών.

«Ένα γκράφιτι που δείχνει την προσφυγιά. Δείχνει την προκυμαία της Σμύρνης να καίγεται. Δείχνει την μάνα απελπισμένη να έχει σκύψει , να έχει πέσει πάνω στο νεκρό παιδί της στην προκυμαία της Σμύρνης», δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. του Δήμου Ν.Ιωνίας.

