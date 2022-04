Life

Τζένιφερ Λόπεζ: ο Μπεν Άφλεκ μου έκανε πρόταση γάμου στην... μπανιέρα (βίντεο)

Πως η Jennifer Lopez περιέγραψε στους θαυμαστές της την στιγμή που ο Ben Affleck γονάτισε και της ζήτησε να τον παντρευτεί.

Η Jennifer Lopez, μετά την είδηση ότι ο Ben Affleck της έκανε ξανά πρόταση γάμου, αποφάσισε να μοιραστεί με τους θαυμαστές της την ρομαντική στιγμή, αποκαλύπτοντας τις λεπτομέριες γύρω από τον αρραβώνα τους

Συγκεκριμένα η Jennifer Lopez δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο περιγράφει την στιγμή που ο Ben Affleck γονάτισε και ζήτησε από την λατίνα σταρ να τον παντρευτεί.

"Δεν ήταν τίποτα φανταχτερό, αλλά ήταν ό,τι πιο ρομαντικό μπορούσα να φανταστώ", είπε αρχικά η Jennifer Lopez.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: "Φανταστήκατε ποτέ το μεγαλύτερο σας όνειρο να γίνεται πραγματικότητα; Το βράδυ του Σαββάτου, ενώ βρισκόμουν στο αγαπημένο μου μέρος της γης (εννοεί κάνοντας το αφρόλουτρό της), η όμορφη αγάπη μου γονάτισε και μου έκανε πρόταση γάμου. Ήμουν εντελώς απροετοίμαστη και απλώς τον κοίταξα στα μάτια χαμογελώντας και κλαίγοντας ταυτόχρονα προσπαθώντας να βάλω το μυαλό μου σε τάξη ότι αυτό συνέβαινε ξανά από την αρχή μετά από 20 χρόνια. Είχα μείνει κυριολεκτικά άφωνη με εκείνον να μου λέει: “Είναι αυτό ναι;”. Είπα ναι, φυσικά αυτό είναι ναι".

Ο ηθοποιός είχε κάνει ξανά πρόταση γάμου το 2002 στην Jennifer Lopez με ένα εντυπωσιακό ροζ διαμαντένιο δαχτυλίδι, όμως το ζευγάρι λίγο αργότερα ανέβαλε το γάμο, λόγω της "υπερβολικής προσοχής των μέσων ενημέρωσης γύρω από την σχέση τους", είχαν δηλώσει.

Ο Ben Affleck και η Jennifer Lopez έγιαν και πάλι ζευγάρι τον Μάιο του 2021, 17 χρόνια αργότερα, προκαλώντας σοκ στους θαυμαστές τους.

