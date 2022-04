Κόσμος

Ουκρανία – Γερμανία: Ενόχληση για την “πόρτα” στον Στάινμαγερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις στη Γερμανία για την άρνηση του Κιέβου να δεχθεί επίσκεψη από τον Πρόεδρο της Γερμανίας.

Γερμανοί πολιτικοί αντέδρασαν με εμφανή ενόχληση χθες Τετάρτη στην άρνηση της ηγεσίας της Ουκρανίας να υποδεχθεί τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγερ στο Κίεβο.

«Προσβολή», «κάπως ενοχλητική»: οι χαρακτηρισμοί για τη χειρονομία αυτή της ουκρανικής κυβέρνησης ποικίλλουν στο Βερολίνο, όπου γίνεται λόγος ως ακόμη και για παρέμβαση στα γερμανικά πολιτικά πράγματα.

Ο κ. Σταϊνμάιερ ήθελε να ταξιδέψει στο Κίεβο χθες Τετάρτη, μαζί με ηγέτες κρατών της Βαλτικής, για να εκφράσει την υποστήριξη της Γερμανίας στην Ουκρανία μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή από την 24η Φεβρουαρίου. Όμως ο ομοσπονδιακός πρόεδρος, βετεράνος της γερμανικής πολιτικής, επί σειρά ετών υπουργός Εξωτερικών, αποκάλυψε προχθές Τρίτη πως ενημερώθηκε ότι θεωρείται «ανεπιθύμητος» στο Κίεβο και η ουκρανική πλευρά ξεκαθάρισε αργότερα πως προτιμά να υποδεχθεί τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Τόσο ο κ. Σταϊνμάιερ, όσο και ο κ. Σολτς ανήκουν στους σοσιαλδημοκράτες (SPD).

Χθες Τετάρτη το βράδυ ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως το Βερολίνο ουδέποτε ενημέρωσε επίσημα πως σχεδιαζόταν τέτοιο ταξίδι. «Εγώ ως πρόεδρος και το γραφείο μου ουδέποτε λάβαμε επίσημη ενημέρωση ή αίτημα από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο ή τις υπηρεσίες του σχετικά με επίσκεψη στην Ουκρανία», είπε ο κ. Ζελένσκι, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Το επεισόδιο έχει φόντο τις αντεγκλήσεις του Βερολίνου και του Κιέβου σχετικά με τη γερμανική υποστήριξη στον ουκρανικό στρατό. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας προσάπτει σε αυτή της Γερμανίας πολλά και διάφορα: υποχωρητικότητα έναντι της Ρωσίας ενόψει του ξεσπάσματος του πολέμου, καθυστέρηση στην παράδοση βαρέων όπλων που ζητούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθυστέρηση στην επιβολή εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια.

Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε ο κ. Σταϊνμάιερ προκάλεσε μεγάλη ενόχληση στη Γερμανία. Για τον καγκελάριο Σολτς, η στάση του Κιέβου είναι «κάπως εκνευριστική». «Ο πρόεδρος επιθυμούσε να πάει στο Κίεβο θα ήταν καλό να τον υποδεχθούν», πρόσθεσε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ από την πλευρά της είπε πως είχε συζητήσει το σχεδιαζόμενο ταξίδι με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο και θεωρούσε πως «είχε νόημα». Εξέφρασε τη «λύπη» της διότι δεν έγινε.

Ο Ρολφ Μίτσενιχ, εξέχον στέλεχος του SPD, χαρακτήρισε επίσης «λυπηρό» το γεγονός ότι δεν προσκλήθηκε ο κ. Σταϊνμάιερ, κρίνοντας πως «αδικεί τους στενούς και μεγεθυνόμενους δεσμούς των δύο χωρών μας». Επιπλέον, ο κ. Μίτσενιχ προειδοποίησε την ουκρανική κυβέρνηση εναντίον οποιασδήποτε «επέμβασης σε εσωτερικά πολιτικά ζητήματα στη χώρα μας».

Ο Βόλφγκανγκ Κουμπίκι, κορυφαίο στέλεχος των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP), εταίρου στην κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς, τόνισε πως η χειρονομία πιθανόν διέγραψε το ενδεχόμενο να γίνει όντως επίσκεψη του καγκελάριου στο Κίεβο. «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο καγκελάριος μιας κυβέρνησης στην οποία συμμετέχει το FDP θα ταξίδευε σε μια χώρα που ανακήρυξε ανεπιθύμητο πρόσωπο τον αρχηγό του κράτους μας», είπε στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Από πλευράς αντιπολίτευσης, ο Φρίντριχ Μερτς, ο αρχηγός των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), μίλησε για «διπλωματική προσβολή», σπεύδοντας να συμπληρώσει δηκτικά στην εφημερίδα Rheinische Post πως το επεισόδιο δείχνει τις «πολύ βαθιές επιφυλάξεις» των κρατών της ανατολικής Ευρώπης για την πολιτική του SPD έναντι της Ρωσίας.

Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Ολεξίι Αρεστόβιτς υπεραμύνθηκε της απόφασης να μην γίνει δεκτός ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας, το αξίωμα του οποίου έχει κυρίως εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά το Κίεβο να προσκαλέσει τον καγκελάριο Σολτς. «Ο πρόεδρός μας αναμένει (στο Κίεβο) τον καγκελάριο, ώστε να μπορέσουν να ληφθούν άμεσες, χειροπιαστές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων για την παράδοση όπλων στην Ουκρανία», δήλωσε ο κ. Αρεστόβιτς στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD χθες Τετάρτη.