Γιαννούτσος - Βαμβακάρης στο “The 2Night Show”: η τυχαία γνωριμία και τα 25 χρόνια συνεργασίας (βίντεο)

Όλα όσα εξομολογήθηκε το ραδιοφωνικό δίδυμο στην εκπομπή "The 2Night Show" του ΑΝΤ1.

Καλεσμένοι στην εκπομπή "The 2night Show", ήταν το βράδυ της Τετάρτης, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης.

Το ραδιοφωνικό δίδυμο, που τους απολαμβάνουμε και στην εκπομπή της ΕΡΤ, αυτός και ο άλλος, μίλησαν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τα 25 χρόνια ραδιοφωνικής συνεργασίας, αποκάλυψαν την πρώτη τυχαία συνάντησή τους και εξήγησαν γιατί δεν καλούν στην εκπομπή τους πολιτικά πρόσωπα.

Για την πρ΄βτη γνωριμία τους, μίλησε ο Θοδωρής Βαμβακάρης και είπε χαρακτηριστικά: «Γνωριστήκαμε τυχαία στο “Κλικ” και με παίρνει ο Φώτης ο Γεωργελές και μου λέει θα κάνεις εκπομπή με τον Τάκη Γιαννούτσο. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο Πέμπτη και Δευτέρα ξεκινήσαμε. Δεν μαλώσαμε ποτέ γιατί είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Διαφέρουμε σε κοινωνικά ζητήματα» και τόνισε πως δεν έχουν σκεφτεί να σταματήσουν καθως είναι στην καλύτερή τους στιγμή ραδιοφωνικά.

Ο Τάκκης Γιαννούτσος, στη συνέχεια ανέφερε: «Είχαμε την ανησυχία μήπως γίνουμε γραφικοί, αλλά αν συμβαδίζεις με το τι σκέφτονται οι νέοι, είσαι μαζί τους ξέρεις τι θέλουν να ακούσουν» και συμπλήρωσε ο Θοδωρής Βαμβακάρης: «Με φοβίζει το τέλος. Είναι τρομακτικό να τελειώνεις μία συνήθεια, να σταματάς να κάνεις πρωινό ραδιόφωνο μετά από 25 χρόνια».

Για το πώς ήρθε στη ζωή τους η εκπομπή στην ΕΡΤ: είπαν: «Όταν πήγαμε στην ΕΡΤ να κάνουμε την πρότασή μας, έτυχε να ψάχνουν κάτι ανάλογο».

Και εξομολογήθηκαν γιατί δεν καλούν πολιτικά πρόσωπα στην εκπομπή τους: «Αν φέρεις πολιτικούς καλεσμένους στην εκπομπή, ο κόσμος θα έχει την καχυποψία ότι τους φέρνεις για να τους προμοτάρεις, αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε».

Δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στον καλεσμένο που... δεν μιλούσε πολύ: «Ο Λάκης Κομνηνός δεν μιλούσε τόσο πολύ στην αρχή αλλά μετά “λύθηκε”». Ξέρεις επειδή εμείς δεν είμαστε γνωστοί στο τηλεοπτικό προσκήνιο, έρχονται κάποιοι, που δεν μας ξέρουν κι είναι επιφυλακτικοί» είπε ο Θοδωρής Βαμβακάρης.

«Σε εμάς ο Αθηναίος μπορεί να έχει πέσει κάπου πάνω στο ραδιόφωνο, οπότε δεν έχει εικόνα, αλλά ήχο από εμάς. Οπότε έρχεται έτοιμος να μπει μέσα σε αυτήν την παρέα και χαλαρώνουμε» είπε ο Τάκης Γιαννούτσος.

Ο Θοδωρής Βαμβακάρης αναφέρθηκε και στο εάν κριτικάρουν μέσα από την εκπομπή τους: «Το κάνουμε. Αν θέλει να περάσει κάτι κάποιος μέσα από την εκπομπή, το κριτικάρουμε. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει χωρίς να πούμε τη δική μας άποψη».

