Champions League - Λίβερπουλ: Ο Τσιμίκας MVP του αγώνα με την Μπενφίκα

Η χαρά του Τσιμίκα για την ανάδειξή του σε MVP του αγώνα που έστειλε τη Λίβερπουλ στα ημιτελικά.

Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης πρόκρισης της Λίβερπουλ με αντίπαλο την Μπενφίκα. Ο Έλληνας αμυντικός είχε δύο ασίστ, εξαιρετικά στατιστικά και δικαίως ανακηρύχθηκε MVP της αναμέτρησης.

Ο Τσιμίκας δεν έκρυψε τη χαρά του μετά το τέλος του αγώνα και μίλησε για το βραβείο που πήρε

Αναλυτικά οι δηλώσεις Τσιμίκα:

Για το βραβείο: «Είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς αλλά και χωρίς τους συμπαίκτες μου δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω. Είναι ένα βραβείο αποτέλεσμα της ομαδικής δουλειάς».

Για τη Βιγιαρεάλ: «Είναι δύσκολος αντίπαλος, απέκλεισε την Μπάγερν. Πρέπει να παρουσιαστούμε συγκεντρωμένοι για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Για το τι θα κάνει με το βραβείο: «Θα το βάλω στο δωμάτιο μου και θα το κοιτάω κάθε πρωί που θα ξυπνάω για να θυμάμαι πως είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς».

