Μίσιγκαν: Νεκρός αφροαμερικανός από αστυνομικά πυρά (βίντεο)

Ακόμα ένας αφροαμερικανός πέφτει νεκρός από αστυνομικά πυρά. Σοκάρει το βίντεο με τη δολοφονία.

Πολλές δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Τετάρτη το βράδυ στην πόλη Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν, στις βόρειες ΗΠΑ, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που δείχνει έναν λευκό αστυνομικό να σκοτώνει έναν νεαρό Αφροαμερικανό.

Σε ένα από τα τέσσερα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στις 4 Απριλίου, φαίνεται ένας αστυνομικός να είναι ξαπλωμένος πάνω στην πλάτη του 26χρονου Πάτρικ Λιόγια και στη συνέχεια να τον πυροβολεί, κατά πώς φαίνεται, στο κεφάλι.

Τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα τραβήχτηκαν από την κάμερα που έχει το περιπολικό, από αυτή που είχε πάνω του ο αστυνομικός και από μια κάμερα ασφαλείας που είχε τοποθετήσει ένας γείτονας.

Σε αυτά φαίνεται ο Λιόγια να βγαίνει από το αυτοκίνητο του, αφού τον σταμάτησαν για έλεγχο οι αστυνομικοί, και να ρωτά «τι έκανα;» την ώρα που ο αστυνομικός του ζητά επίμονα το δίπλωμά του και του ζητά να επιστρέψει στο όχημά του.

Ο Λιόγια φαίνεται να υπακούει στις εντολές του αστυνομικού, αλλά μετά κλείνει την πόρτα του οδηγού και προσπαθεί να αποχωρήσει από το σημείο, προβάλλοντας αντίσταση στους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να του περάσουν χειροπέδες.

Έπειτα από ένα σύντομο κυνηγητό ο Λιόγια και ο αστυνομικός πέφτουν κάτω στο χορτάρι και φαίνεται να παλεύουν καθώς ο Αφροαμερικανός προσπαθεί να αποσπάσει το τέιζερ του αστυνομικού.

Πολλές δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στο κέντρο του Γκραντ Ράπιντς, μια πόλη στο Μίσιγκαν με περίπου 200.000 κατοίκους. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφαν «Οι ζωές των μαύρων μετρούν» και φώναζαν «καμία δικαιοσύνη, καμία ειρήνη».

«Το θεωρώ μια τραγωδία», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας Έρικ Ουίντστορμ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες κατά την οποία δημοσιεύθηκαν τα βίντεο.

«Η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, ανεξαρτήτως συνθηκών, είναι κάτι θλιβερό και γνωρίζω ότι θα έχει επιπτώσεις για την πόλη μας», πρόσθεσε.

Ο αστυνομικός που εμπλέκεται στο συμβάν, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ η αστυνομία της πολιτείας του Μίσιγκαν διερευνά το συμβάν, επεσήμανε ο Ουίντστορμ.

«Ακόμη ένας μαύρος πέθανε στα χέρια της αστυνομίας και ο αστυνομικός σε αυτό το βίντεο πρέπει να λογοδοτήσει», κατήγγειλε η Εθνική Ένωση για την Προώθηση των Εγχρώμων (NAACP) σε ανακοίνωσή της.

