Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: να σαπίσει στη φυλακή, λέει ο εκπαιδευτής του

Ο πρώην εκπαιδευτής του Μπαμπη Αναγνωστόπουλου, που χρησιμοποίησε την ιστορία του για να καλύψει τη δολοφονία της συζύγου του, Καρολάιν, μιλά με σκληρή γλώσσα για τον πιλότο.

Η δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, που δολοφόνησε τη σύζυγό του Καρολάιν, στη μονοκατοικία τους στα Γλυκά Νερά, συνεχίζεται.

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη, παραχώρησε ο πρώην εκπαιδευτής του 34χρονου πιλότου, στη βρετανική εφημερίδα, "Daily Mail" στην οποία μιλα΄με σκληρή γλώσσα για τον πρώην συνεργάτη του.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης, είχε βασίσει την ιστορία περί ληστείας από τον εν λόγω εκπαιδευτεί, καθώς ήξερε όλες τις λεπτομέρειες από το σοκαριστικό περιστατικό που είχε ζήσει όταν ληστές μπήκαν στο εξοχικό του, στο Αλεποχώρι, όταν ληστές είχαν ξυλοκοπήσει άγρια τον ίδιο, τη σύζυγό του (την οποία πέρασαν για νεκρή) και τον σκύλο τους.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ο Μπάμπης είναι άκαρδος και θα έπρεπε να ντρέπεται που έκλεψε την ιστορία μου. Αισθάνομαι πληγωμένος και προσβεβλημένος από όσα έκανε για να δικαιολογήσει το έγκλημά του. Πρέπει να καταδικαστεί και να σαπίσει στη φυλακή» και τόνισε ότι όταν άκουσε την ιστορία, ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ο 74χρονος πρώην εκπαιδευτής, προσθεσε: «Όταν άκουσα τον Μπάμπη να μιλάει για τη “διάρρηξη” στο σπίτι του, αμέσως κάλεσα την αστυνομία λόγω της ομοιότητας που είχε με την ιστορία μου. Τους είπα ότι χρησιμοποιεί τις ίδιες λεπτομέρειες και αυτό με έκανε καχύποπτο».

Ακόμη αναφέρει: «Με σοκάρει ακόμα ότι μπόρεσε να σκοτώσει τη σύζυγό του και το σκυλί τους με αυτόν τον τρόπο και ήταν τόσο ψύχραιμος ώστε να χρησιμοποιήσει την ιστορία μου για να συντηρήσει ένα ψέμα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα».





