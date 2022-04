Κοινωνία

Καιρός: Πού σημειώθηκαν οι ελάχιστες θερμοκρασίες

Αν και ανοδικές οι ελάχιστες τιμές του υδραργύρου, παραμένουν αρνητικές. Πού ήταν οι χαμηλότερες το πρωινό της Πέμπτης.

Σταδιακή άνοδο εμφάνισαν οι ελάχιστες θερμοκρασίες σήμερα το πρωί, αν και πάλι τοπικά σημειώθηκαν συνθήκες παγετού τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της χώρας.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που κατέγραψαν οι αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr ήταν στο Φαράγγι Μοιρών Φλώρινας (-1,7 βαθμοί Κελσίου), στο Τζερμιάδο Λασιθίου (-0,6), στο Παρανέστι Δράμας (-0,2), στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας (-0,2) και στο Λιβάδι Παρνασσού (-0,1 βαθμοί).

