Κοινωνία

Μυλωνοπούλου: Η Καρολάιν ήθελε να φύγει, ο Αναγνωστόπουλος ήταν χειριστικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταθέτει η σύμβουλος ψυχικής υγείας της Καρολάιν για τα όσα της είχε εκμυστηρευτεί η άτυχη κοπέλα, αλλά και για τα όσα έβλεπε η ίδια.

Με την κατάθεση της συμβούλου ψυχικής υγείας της Καρολάιν συνεχίζεται η δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Η Ελένη Μυλωνοπούλου έχει ήδη συνεισφέρει στο στάδιο της ανάκρισης και κατά τη σημερινή της κατάθεση περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως «χειριστικό άνθρωπο που ήλεγχε απολύτως την 20χρονη συζύγου του».

Η μάρτυρας ανέφερε ότι, παρά το ότι ο κατηγορούμενος στην πρώτη συνάντησή του είχε περιγράψει ως ιδανική της σχέση τους, γεμάτη έρωτα, πάθος και ταξίδια, η Καρολάιν της είχε εκμυστηρευτεί στην πρώτη κατ’ιδίαν συνεδρία τους ότι, ήθελε να πάρει το παιδί της και αν φύγει από το σπίτι.

Στην κατάθεσή της η μάρτυρας ανέφερε πως ήδη από την πρώτη συνεδρία η κοπέλα της

«Ήταν η συμπεριφορά του κατηγορούμενου άκρως χειριστική απέναντι στην Καρολάιν. Άκρως, ελεγκτική. Η ίδια πολλές φορές η Καρολάιν δεν καταλάβαινε τον εαυτό της, την έκανε να αισθάνεται ενοχές» είπε χαρακτηριστικά η κ. Μυλωνοπούλου.

Ανέφερε, επίσης πως, η νεαρή η νεαρή ήθελε να φοιτήσει σε σχολή ζαχαροπλαστικής, όμως, δεν είχε χρήματα. Aν και η μητέρα της 20χρονης της έστελνε χρήματα, η Καρολάιν δεν είχε «πάνω της ούτε 5 ευρώ» γιατί τα έπαιρνε ο κατηγορούμενος. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, η 20χρονη δεν μπορούσε να μετακινηθεί μόνη της καθώς ο κατηγορούμενος είχε αναθέσει σε φίλο του οδηγό ταξί να πηγαίνει εκείνος να παραλαμβάνει και να επιστρέφει το θύμα, είπε και πρόσθεσε πως «οι μώλωπες της ψυχής της Καρολάιν καθρεπτίζονταν στο χαμόγελό της».

Η κατάθεση της Μυλωνοπούλου συνεχίζεται, ενώ ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος παρακολουθεί με προσοχή, κρατώντας σημειώσεις, ψύχραιμος, ώστε να υποβάλλει στη συνέχεια τις ερωτήσεις του.

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος για ισχυρό σεισμό στη Θήβα: Αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων

Ρούλα Πισπιρίγκου: τι έψαχνε στο διαδίκτυο για την κεταμίνη

Αγρίνιο: άνδρας αυνανιζόταν μπροστά σε ανήλικη