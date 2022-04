Life

“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό επεισόδιο την Πέμπτη (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Κυριάκος ομολογεί στην Ουρανία πως ο Μεγαρίτης τον ανακάλυψε.

Ο Λάμπρος προσπαθεί να «ψαρέψει» τον Θόδωρο Ξανθό, αλλά αποδεικνύεται δύσκολος αντίπαλος.

Ο Ακύλας περνά στην αντεπίθεση και κατηγορεί τον Δούκα πως τον απειλεί, αλλά η μεταβίβαση έχει, ήδη, γίνει στον Νικηφόρο και τον Κωνσταντή, που αναλαμβάνουν να τα φέρουν σε πέρας από ‘δω και πέρα.

Ο Μελέτης ξεκαθαρίζει την κατάσταση στην Κορίνα, που νιώθει εξευτελισμένη.

Η Ελένη δέχεται να κρύψει προσωρινά τον Βαρουξή, αλλά η Ασφάλεια, ήδη, ψάχνει στο χωριό. Η έκθεση έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στον Ντούνια, που ζητά εξηγήσεις από τον Ξανθό.

Ο Δάκης ανησυχεί για το παρελθόν της Δρόσως και του Νώντα και το ψάχνει, την ίδια στιγμή που ετοιμάζονται για το μεγάλο γύρισμα στο Διαφάνι.

