“Ελλάδα Έχεις Ταλέντο”: 3ος ημιτελικός το Σάββατο του Λαζάρου (εικόνες)

Ακόμη 10 διεκδικητές των “εισιτηρίων” για τον τελικό και για το μεγάλο έπαθλο, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους επί σκηνής.

Η αγωνία θα χτυπήσει κόκκινο στον 3ο Ημιτελικό του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο»!

Ακόμη 10 διαγωνιζόμενοι, 10 λαμπερά ταλέντα... ποιους θα επιλέξουν οι κριτές; Ποιους θα ψηφίσουν οι τηλεθεατές;

Ποιοι θα περάσουν στον Μεγάλο Τελικό;

Το Σάββατο 16 Απριλίου στις 20:00, το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», θα είναι για άλλη μια φορά συναρπαστικό!

Όπως και στους δύο προηγούμενους Ημιτελικούς, έτσι και στον 3ο, οι κριτές θα ξεχωρίσουν τους καλύτερους 5. Από αυτούς, οι 2 θα πάρουν κατευθείαν το εισιτήριο για τον Τελικό με απόφαση των κριτών, ενώ οι υπόλοιποι 3 θα τεθούν στην ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού. Η ψηφοφορία είναι ηλεκτρονική, ξεκινά με το τέλος της εκπομπής και διαρκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, περνάει στους φιναλίστ του Τελικού.

Στον 3ο Ημιτελικό του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», στη σκηνή του σόου θα ανέβουν ακόμη δέκα εντυπωσιακοί διαγωνιζόμενοι που θα δυσκολέψουν την απόφαση των κριτών.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ROSE KARRA: Στην Αμερική μιας άλλης εποχής, θα μας ταξιδέψει η χορευτική ομάδα Rose Karra με τη χορογραφία που έχει ετοιμάσει για τον Ημιτελικό.

ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΙΚΟΥΡΑ: Σε ένα ταξίδι πάνω από τα σύννεφα, θα μας μεταφέρει η 27χρονη aerial performer, Στέλλα, με τον ακροβατικό χορό της πάνω σε εναέριο γάντζο.

CRIZIEL BACULI: H 42χρονη αυτοδίδακτη τραγουδίστρια Criziel Baculi από τις Φιλιππίνες είναι έτοιμη να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, ερμηνεύοντας ένα από τα αγαπημένα της κομμάτια.

ALEXANDROS LYRA: O Αλέξανδρος ξαναπαίρνει στα χέρια του τη λύρα και μας χαρίζει ένα δυναμικό medley κομματιών, με σκοπό να δημιουργήσει έντονα συναισθήματα σε κριτές και κοινό.

KINGS DON’T CARE: Η χορευτική ομάδα KINGS DON’T CARE από τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει άλλη μια street dance παράσταση, θέλοντας να αποδείξει ότι δικαίως βρίσκεται στον Ημιτελικό.

KSENIIΑ KOCHENKOVA: Η αθλήτρια Kseniia Kochenkova από την Ουκρανία, σε μια ακόμη παράσταση απαιτητικών ακροβατικών ασκήσεων, θα προσπαθήσει να κερδίσει και πάλι τους 4 κριτές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ: Ο κομμωτής Κωνσταντίνος Κουτούπης θα τεστάρει για άλλη μια φορά πόσο γρήγορος μπορεί να γίνει με το ψαλίδι στα χέρια, διεκδικώντας μια θέση στον Τελικό. Άραγε θα τα καταφέρει;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΜΑΔΟΣ: Ο 14χρονος τραγουδιστής δημοτικών τραγουδιών, Κωνσταντίνος Τσαμαδός, έρχεται για να δηλώσει με την ερμηνεία του ότι η ελληνική παράδοση αξίζει μια θέση στον Τελικό. Θα έχουν την ίδια άποψη οι κριτές;

HAYFORD OKINE: Ο Βασιλιάς της ισορροπίας σε μια παράσταση με υψηλότερο βαθμό δυσκολίας από τις οντισιόν, θα διεκδικήσει τις πιθανότητες που του αναλογούν για μια θέση στον Τελικό.

ΚΑΛΥΨΩ ΜΑΝΗ: Η 35χρονη χορεύτρια οριεντάλ, Καλυψώ, παρουσιάζει μια εναλλακτική χορογραφία bellydance που έχει άρωμα Άπω Ανατολής.

Ο 3ος Ημιτελικός του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», έρχεται αυτό το Σάββατο, 16 Απριλίου, στις 20:00, με τους διαγωνιζόμενους να τα δίνουν όλα επί σκηνής με σκοπό να κερδίσουν την ψήφο κριτών και τηλεθεατών, και να περάσουν στον Μεγάλο Τελικό!

