Το “Rouk Zouk Special”... παίζει μπάλα την Κυριακή (εικόνες)

Βράδυ Κυριακής με πολύ γέλιο, προσφέρουν η Ζέτα Μακρυπούλια και οι καλεσμένοι της, που παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Την Κυριακή 17 Απριλίου στις 20:00 το «ROUK ZOUK SPECIAL» παίζει… μπάλα!

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται δέκα ηθοποιούς που συμμετέχουν στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΣΕΗ και στο πλατό στήνεται ένας ξεχωριστός αγώνας για καλό σκοπό, για την ενίσχυση του «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»!

Ο Κώστας Φραγκολιάς, ο Γιάννης Αϊβάζης, ο Στέλιος Κρητικός, ο Αντώνης Χαντζής και ο Δημήτρης Καλατζής είναι «ΟΙ Ε-ΜΠΙΡΟΙ».





Απέναντί τους θα βρεθούν «ΟΙ A-ΜΠΙΡΟΙ» των Γιώργου Μανίκα, Λευτέρη Δημηρόπουλου, Παναγιώτη Καρμάτη, Παύλου Πιερρόπουλου και Τάκη Παρασκευόπουλου.

Μια βραδιά με πολύ γέλιο και απολαυστικές «τρίπλες», αλλά και τη Ζέτα σε ρόλο… διαιτητή!

Σε ποιους θα βγάλει κόκκινη και σε ποιους κίτρινη κάρτα; Ποιο μύθο περί γυναικών και… οφσάιντ θα καταρρίψει;

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ





Ο Κώστας Φραγκολιάς μαθαίνει στη Ζέτα τα γνωστά… «ποδαράκια».

O Λευτέρης Δημηρόπουλος δυσκολεύεται με το «Μας κούφανες».

Πώς θα βοηθήσουν τον Γιάννη Αϊβάζη ο Χοσέ και οι χορευτικές κινήσεις του Γιώργου Τσαλίκη;

Ποια τζαρτζαρίσματα των παικτών θα κάνουν τη Ζέτα να τους «απειλήσει» με κίτρινη κάρτα;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!





#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

